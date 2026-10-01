Samsung Galaxy S23 amiral gemileri için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı

·7·Teknoloji
Samsung Galaxy S23 amiral gemileri için yeni güvenlik güncellemesi yayınlandı

Samsung, popüler amiral gemisi akıllı telefon serisi Samsung Galaxy S23 için bir sonraki yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. @tarunvats33 adlı içeriden öğrenen kaynağın bilgilerine göre, bu güncelleme cihazların güvenlik seviyesini artırmayı amaçlıyor ve ilk olarak Hindistan pazarındaki kullanıcılara sunuldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Süreç kapsamında Samsung Galaxy S23 Ultra modeli için S918BXXSAFZI1, S918BOXMAFZI1 ve S918BXXSAFZE1 indeksli yazılım sürümleri yayınlandı. İndirme paketi 562 MB boyutunda olup sistemin daha kararlı çalışmasını sağlıyor.

Güvenlik ve yazılım özellikleri

Bu güncelleme, cihazdaki mevcut One UI ve Android sisteminin temel arayüzlerini korurken, işletim sisteminin güvenlik seviyesini gelecekteki gereksinimlere göre uyarlıyor. Güncelleme açıklamasına göre, ana odak noktası tespit edilen güvenlik açıklarını gidermek ve kullanıcı verilerinin genel korumasını güçlendirmektir.

Şirket, geleneksel olarak yazılım güncellemelerini kademeli olarak dağıtmaktadır. Bu nedenle, paketin farklı ülkelerdeki ve belirli bölgelerdeki kullanıcılara ulaşma süresi, modele ve bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hatırlatmak gerekirse, kısa bir süre önce Samsung'un bir diğer gelişmiş amiral gemisi olan Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için de Avrupa bölgesinde güvenlik yamaları dağıtmaya başladığı bildirilmişti. Bu durum, Koreli devin cihazlarına yönelik destek konusunda sistemli bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor.

SamsungGalaxy S23TeknolojiGüncellemeAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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