Asya Oyunları: Özbekistan 11. gün sonunda 4. sırada yer alıyor

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Asya Oyunları: Özbekistan 11. gün sonunda 4. sırada yer alıyor

Japonya'da devam eden Yaz Asya Oyunları'nda on birinci günün zorlu mücadeleleri sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu bu günü de başarıyla tamamlayarak, madalya sıralamasında kıtanın en güçlü dört ülkesi arasındaki yerini güvenle koruyor.

Özbekistan'ın 54 madalyası var

Özbekistan temsilcileri müsabaka boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek taraftarları sevindirmeye devam ediyor. On birinci günün sonunda delegasyonun madalya sayısındaki toplam 54'e ulaştı:

  • Altın: 16

  • Gümüş: 19

  • Bronz: 19

Bu yüksek başarı sayesinde sporcularımız, çok sayıda güçlü rakibini geride bırakarak genel klasmanda 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk üç ve takipçiler

Madalya tablosunun üst sıralarında ciddi bir rekabet yaşanıyor:

  • Çin 151 altın, 67 gümüş ve 59 bronz (toplam 277 madalya) ile genel klasmanda mutlak liderliğini koruyor.

  • Ev sahibi Japonya 50 altın, 77 gümüş ve 73 bronz (toplam 200 madalya) ile ikinci sırada yer alıyor.

  • Güney Kore ise 24 altın, 30 gümüş ve 49 bronz (toplam 103 madalya) ile ilk üçü tamamladı.

İlk beşi 12 altın madalya toplayan Tayland milli takımı tamamlıyor. Onları İran (11 altın), Bahreyn (11 altın), Hindistan (10 altın) ve Kazakistan (9 altın) takımları takip ediyor. İlk onu ise 7 altın madalya ile Kuzey Kore tamamladı.

Madalya Tablosu — TOP-20 (11. gün sonuçları):

Sıra

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

1

Çin

151

67

59

277

2

Japonya

50

77

73

200

3

Güney Kore

24

30

49

103

4

Özbekistan

16

19

19

54

5

Tayland

12

10

12

34

6

İran

11

16

12

39

7

Bahreyn

11

5

5

21

8

Hindistan

10

21

29

60

9

Kazakistan

9

16

31

56

10

Kuzey Kore

7

6

7

20

11

Malezya

6

5

12

23

12

Hong Kong

5

12

18

35

13

Endonezya

4

7

20

31

14

Kuveyt

4

1

4

9

15

Çin Taipeisi

3

10

26

39

16

Katar

3

6

4

13

17

Filipinler

3

3

12

18

18

Singapur

2

6

3

11

19

Tacikistan

2

3

5

10

20

Vietnam

2

1

18

21

Asya Oyunları'nın kalan günlerinde de vatandaşlarımızın katılımıyla birçok önemli final ve madalya mücadelesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Sporcularımıza gelecek yarışlarda başarılar dileriz!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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