Asya Oyunları: Özbekistan 11. gün sonunda 4. sırada yer alıyor
Japonya'da devam eden Yaz Asya Oyunları'nda on birinci günün zorlu mücadeleleri sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu bu günü de başarıyla tamamlayarak, madalya sıralamasında kıtanın en güçlü dört ülkesi arasındaki yerini güvenle koruyor.
Özbekistan'ın 54 madalyası var
Özbekistan temsilcileri müsabaka boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek taraftarları sevindirmeye devam ediyor. On birinci günün sonunda delegasyonun madalya sayısındaki toplam 54'e ulaştı:
Altın: 16
Gümüş: 19
Bronz: 19
Bu yüksek başarı sayesinde sporcularımız, çok sayıda güçlü rakibini geride bırakarak genel klasmanda 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
İlk üç ve takipçiler
Madalya tablosunun üst sıralarında ciddi bir rekabet yaşanıyor:
Çin 151 altın, 67 gümüş ve 59 bronz (toplam 277 madalya) ile genel klasmanda mutlak liderliğini koruyor.
Ev sahibi Japonya 50 altın, 77 gümüş ve 73 bronz (toplam 200 madalya) ile ikinci sırada yer alıyor.
Güney Kore ise 24 altın, 30 gümüş ve 49 bronz (toplam 103 madalya) ile ilk üçü tamamladı.
İlk beşi 12 altın madalya toplayan Tayland milli takımı tamamlıyor. Onları İran (11 altın), Bahreyn (11 altın), Hindistan (10 altın) ve Kazakistan (9 altın) takımları takip ediyor. İlk onu ise 7 altın madalya ile Kuzey Kore tamamladı.
Madalya Tablosu — TOP-20 (11. gün sonuçları):
Sıra
Ülke
Altın
Gümüş
Bronz
Toplam
1
Çin
151
67
59
277
2
Japonya
50
77
73
200
3
24
30
49
103
4
Özbekistan
16
19
19
54
5
Tayland
12
10
12
34
6
İran
11
16
12
39
7
Bahreyn
11
5
5
21
8
Hindistan
10
21
29
60
9
Kazakistan
9
16
31
56
10
Kuzey Kore
7
6
7
20
11
Malezya
6
5
12
23
12
Hong Kong
5
12
18
35
13
Endonezya
4
7
20
31
14
Kuveyt
4
1
4
9
15
Çin Taipeisi
3
10
26
39
16
Katar
3
6
4
13
17
Filipinler
3
3
12
18
18
Singapur
2
6
3
11
19
Tacikistan
2
3
5
10
20
Vietnam
2
1
18
21
Asya Oyunları'nın kalan günlerinde de vatandaşlarımızın katılımıyla birçok önemli final ve madalya mücadelesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Sporcularımıza gelecek yarışlarda başarılar dileriz!
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