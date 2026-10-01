Asya Oyunları: Özbekistan 11. gün sonunda 4. sırada yer alıyor

Japonya'da devam eden Yaz Asya Oyunları'nda on birinci günün zorlu mücadeleleri sona erdi. Özbekistan spor delegasyonu bu günü de başarıyla tamamlayarak, madalya sıralamasında kıtanın en güçlü dört ülkesi arasındaki yerini güvenle koruyor.

Özbekistan'ın 54 madalyası var

Özbekistan temsilcileri müsabaka boyunca istikrarlı bir performans sergileyerek taraftarları sevindirmeye devam ediyor. On birinci günün sonunda delegasyonun madalya sayısındaki toplam 54'e ulaştı:

Altın: 16

Gümüş: 19

Bronz: 19

Bu yüksek başarı sayesinde sporcularımız, çok sayıda güçlü rakibini geride bırakarak genel klasmanda 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk üç ve takipçiler

Madalya tablosunun üst sıralarında ciddi bir rekabet yaşanıyor:

Çin 151 altın, 67 gümüş ve 59 bronz (toplam 277 madalya) ile genel klasmanda mutlak liderliğini koruyor.

Ev sahibi Japonya 50 altın, 77 gümüş ve 73 bronz (toplam 200 madalya) ile ikinci sırada yer alıyor.

Güney Kore ise 24 altın, 30 gümüş ve 49 bronz (toplam 103 madalya) ile ilk üçü tamamladı.

İlk beşi 12 altın madalya toplayan Tayland milli takımı tamamlıyor. Onları İran (11 altın), Bahreyn (11 altın), Hindistan (10 altın) ve Kazakistan (9 altın) takımları takip ediyor. İlk onu ise 7 altın madalya ile Kuzey Kore tamamladı.

Madalya Tablosu — TOP-20 (11. gün sonuçları):

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Çin 151 67 59 277 2 Japonya 50 77 73 200 3 Güney Kore 24 30 49 103 4 Özbekistan 16 19 19 54 5 Tayland 12 10 12 34 6 İran 11 16 12 39 7 Bahreyn 11 5 5 21 8 Hindistan 10 21 29 60 9 Kazakistan 9 16 31 56 10 Kuzey Kore 7 6 7 20 11 Malezya 6 5 12 23 12 Hong Kong 5 12 18 35 13 Endonezya 4 7 20 31 14 Kuveyt 4 1 4 9 15 Çin Taipeisi 3 10 26 39 16 Katar 3 6 4 13 17 Filipinler 3 3 12 18 18 Singapur 2 6 3 11 19 Tacikistan 2 3 5 10 20 Vietnam 2 1 18 21

Asya Oyunları'nın kalan günlerinde de vatandaşlarımızın katılımıyla birçok önemli final ve madalya mücadelesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Sporcularımıza gelecek yarışlarda başarılar dileriz!