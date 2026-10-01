Doktorlar hastanın sağlıklı bacağını yanlışlıkla kesti

·9·Dünya
Doktorlar hastanın sağlıklı bacağını yanlışlıkla kesti

ABD'nin Ohio eyaletinde, hastanın kanserli bacağının ampütasyonu planlanıyordu. Ancak ameliyat sırasında doktorların yanlışlıkla sağlıklı bacağını kestiği iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Sharon Jeks, Eylül 2025'te Marietta şehrindeki "Selby General Hospital" hastanesine sağ bacağının diz altından kesilmesi için başvurdu. Ameliyat kanser nedeniyle planlanmıştı.

Ancak mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre, cerrahi işlem sırasında tıp personeli sağ bacak yerine sol bacağı ampute etti. Jeks'in avukatı Brad Lane, ameliyattan önce doktorların doğru bacağı işaretlediğini belirtti. İşaretin ameliyattan sonra bile doğru bacakta kaldığı söyleniyor.

Dava dilekçesinde, ameliyat öncesinde hasta güvenliğini kontrol etmek için iki kez özel "time-out" (mola) süreci uygulandığı da belirtildi. Bu tür kontroller, hastayı, ameliyat türünü ve cerrahi bölgeyi yeniden doğrulamak için kullanılır.

Daha sonra Jeks'in başlangıçta planlanan sağ bacağının da kesilmesi gerekti. Bu nedenle her iki bacağını da kaybetti.

Jeks ve avukatı, hastaneye ve ameliyata katılan tıp personeline karşı dava açarak tazminat talep ediyor. Dava dilekçesinde fiziksel yaralanma, kalıcı engellilik, ruhsal acı ve diğer zararlar kaydedildi.

Hastane yönetimi ise olayı "önlenebilir bir kaza" olarak nitelendirdi. Kurum, ameliyatta belirlenen güvenlik prosedürlerine uyulmadığını kabul etti ve sorumlu personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ayrıca cerrahi personelin yeniden eğitildiği açıklandı.

Dava ile ilgili henüz nihai bir mahkeme kararı verilmedi.

Sharon JeksSelby General HospitalOhioTıbbi HataSağlık Skandalı
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de 20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Meksika'da polis memuru olarak çalışıyormuşABD'de 20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Meksika'da polis memuru olarak çalışıyormuş29 Temmuz 05:10Harabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada TutulduHarabe Evdeki Sır: ABD'de 16 Çocuk Dört Yıl Boyunca Tek Bir Odada Tutuldu2 Temmuz 17:38Tek bir ceza bile yazamayan robot polis görevden alındıTek bir ceza bile yazamayan robot polis görevden alındı23 Haziran 15:02ABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına AlındıABD'de Sokak Yarışı Düzenleyen Özbekistanlılar Gözaltına Alındı3 Haziran 19:13Türkiye'de doktorlar hastanın hasta kulağı yerine sağlıklı kulağını ameliyat ettiTürkiye'de doktorlar hastanın hasta kulağı yerine sağlıklı kulağını ameliyat ettiDün 22:50Türkiye'de doktorların hastanın sağlıklı kulağını ameliyat ettiği iddia ediliyorTürkiye'de doktorların hastanın sağlıklı kulağını ameliyat ettiği iddia ediliyorDün 14:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba