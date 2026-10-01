Doktorlar hastanın sağlıklı bacağını yanlışlıkla kesti

ABD'nin Ohio eyaletinde, hastanın kanserli bacağının ampütasyonu planlanıyordu. Ancak ameliyat sırasında doktorların yanlışlıkla sağlıklı bacağını kestiği iddia ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Sharon Jeks, Eylül 2025'te Marietta şehrindeki "Selby General Hospital" hastanesine sağ bacağının diz altından kesilmesi için başvurdu. Ameliyat kanser nedeniyle planlanmıştı.

Ancak mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre, cerrahi işlem sırasında tıp personeli sağ bacak yerine sol bacağı ampute etti. Jeks'in avukatı Brad Lane, ameliyattan önce doktorların doğru bacağı işaretlediğini belirtti. İşaretin ameliyattan sonra bile doğru bacakta kaldığı söyleniyor.

Dava dilekçesinde, ameliyat öncesinde hasta güvenliğini kontrol etmek için iki kez özel "time-out" (mola) süreci uygulandığı da belirtildi. Bu tür kontroller, hastayı, ameliyat türünü ve cerrahi bölgeyi yeniden doğrulamak için kullanılır.

Daha sonra Jeks'in başlangıçta planlanan sağ bacağının da kesilmesi gerekti. Bu nedenle her iki bacağını da kaybetti.

Jeks ve avukatı, hastaneye ve ameliyata katılan tıp personeline karşı dava açarak tazminat talep ediyor. Dava dilekçesinde fiziksel yaralanma, kalıcı engellilik, ruhsal acı ve diğer zararlar kaydedildi.

Hastane yönetimi ise olayı "önlenebilir bir kaza" olarak nitelendirdi. Kurum, ameliyatta belirlenen güvenlik prosedürlerine uyulmadığını kabul etti ve sorumlu personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ayrıca cerrahi personelin yeniden eğitildiği açıklandı.

Dava ile ilgili henüz nihai bir mahkeme kararı verilmedi.