Genç yıldızlar güveni boşa çıkarmadı: Arjantin, Bolivya'yı farklı mağlup etti

Son şampiyonlar büyük futbola güven verici bir dönüş yaptı. Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin milli takımı, Dünya Kupası sonrası ilk maçını Cordoba'da oynayarak Bolivya karşısında 4-0'lık net ve parlak bir galibiyet elde etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin tam üstünlüğü altında geçti. Kadroda bir dizi genç yeteneğe şans veren Scaloni'nin öğrencileri, maçın başından sonuna kadar tempoyu kontrol ederek rakibe hiçbir fırsat tanımadı.

Nico Paz'ın parlayışı ve Lautaro'nun yeni golü

Mücadelede ana odak noktası takımın yeni nesil temsilcileriydi. Özellikle ilk 11'de başlayan Nico Paz, sergilediği parlak oyunla dikkat çekti: 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir gol ve bir asistle skora katkıda bulundu.

Skor henüz 19. dakikada açıldı; takımın golcüsü Lautaro Martinez bir kez daha ustalığını konuşturdu. On dakika sonra Nico Paz, takımının ikinci golünü atarak üstünlüğü perçinledi. İkinci yarıda savunma oyuncusu Cristian Romero ve yedekten giren forvet Lopez rakip fileleri havalandırarak skoru farklı boyuta taşıdı.

Hazırlık maçı detayları:

Arjantin — Bolivya 4-0 1 Ekim, Cordoba.

Goller: Lautaro Martinez (19), Nico Paz (29), Cristian Romero (54), Lopez (86).

Arjantin kadrosu: Emiliano Martinez, Giay (Simon, 74), Cristian Romero (Balerdi, 56), Lisandro Martinez (Flores, 81), Vega, Palacios (Gomez, 81), Mac Allister (Ezequiel Fernandez, 74), Nico Paz (Mastantuono, 56), Prestianni (Barco, 56), Julian Alvarez, Lautaro Martinez (Lopez, 74).

Takımda yenilenme süreci

Scaloni bu maçta Mastantuono, Prestianni, Barco ve Lopez gibi genç yeteneklere süre verdi. Deneyimli liderler ile taze kanın uyumu, Arjantin'in bir sonraki uluslararası döngü için kadro derinliğinin ve potansiyelinin yeterli olduğunu bir kez daha kanıtladı.