Anthropic, IPO ile 2 trilyon dolarlık değerlemeye yaklaşıyor

Reuters'ın haberine göre, Anthropic'in IPO belgeleri, şirketin AI alanındaki planlarını ve harcama ölçeğini gözler önüne serdi.

Şirket, AI'nın dünya ekonomisini sanayileşme, elektrik ve internetten daha büyük bir ölçekte dönüştürebileceği vizyonuyla büyük yatırımlar planlıyor. Bununla birlikte, Anthropic'in maliyetleri de keskin bir şekilde artıyor.

Belgelere göre şirket, 2025 yılında 42 milyar dolar net zarar açıkladı. Önümüzdeki yıllarda bulut hizmetleri, işlem gücü ve altyapı taahhütleri için 518 milyar dolar harcaması planlanıyor.

Anthropic'in 2025 yılı geliri yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı. Bu, 2024 yılına kıyasla 12 katlık bir büyümeyi temsil ediyor. Ancak şirketin operasyonel zararı 2025'te 8,06 milyar dolara yükseldi; 2024'te bu rakam 2,98 milyar dolardı.

Şirket, geçtiğimiz yıl işlem gücü ve altyapıya 7,33 milyar dolar harcadı. Bu, 2024 yılındaki rakamın üç katı olup toplam operasyonel giderlerin yarısından fazlasını oluşturdu.

Reuters'a göre, Anthropic'in halka arzı şirketi 2 trilyon doların üzerinde bir değerlemeye taşıyabilir. Bu rakam, şirketin Mayıs ayındaki 965 milyar dolarlık tahmini değerlemesinin iki katından fazladır.

Anthropic'in IPO belgelerinde, şirketin büyük müşterilere olan bağımlılığına da dikkat çekildi. Geçen yıl gelirin yaklaşık dörtte biri iki müşteriden geldi. Şirket, bazı büyük müşterilerin uzun vadeli sözleşmelerinin bulunmadığını ve harcamalarını azaltabileceklerini veya tamamen durdurabileceklerini belirterek endişelerini dile getirdi.

31 Aralık itibarıyla Anthropic'in nakit varlıkları, nakit benzerleri ve kısa vadeli yatırımları 20,28 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin IPO'su, piyasanın AI alanındaki büyük şirketleri nasıl fiyatlandıracağını belirlemek için önemli bir gösterge olabilir. Anthropic bu alanda OpenAI, Google, Meta ve xAI ile rekabet ediyor.