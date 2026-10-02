Jesus'un göğsüne vurdu: Højlund ve teknik direktör arasındaki kavganın perde arkasında ne var?!

·7·Spor
Jesus'un göğsüne vurdu: Højlund ve teknik direktör arasındaki kavganın perde arkasında ne var?!

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta mücadelesinde Danimarka ile Portekiz (2:4) arasındaki karşılaşma, son düdüğün ardından beklenmedik bir kavgaya sahne oldu! Danimarkalı forvet Rasmus Højlund, maç biter bitmez Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un yanına giderek ona karşı açık bir provokasyonda bulundu.

Ronaldo'nun milli takımdan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından taraftarların tepkisini çeken 72 yaşındaki teknik adama yönelik bu saygısızlık, tüm futbol kamuoyunu şoke etti. Peki, sahada gerçekte ne yaşandı ve Højlund neden böyle intikamcı bir tavır sergiledi?

Ronaldo'nun "Siuuu"su ve Jesus'a müdahale

Maç boyunca Danimarkalı forvetin her hareketinde gizli bir kin seziliyordu:

  • Alaycı gol sevinci: İkinci yarının başında Portekiz kalesine gol atan Højlund, golü tam olarak Cristiano Ronaldotarzında kutladı;

  • Açık saldırı: Maç biter bitmez Rasmus, 72 yaşındaki Jorge Jesus'un yanına giderek avucuyla göğsüne sert bir şekilde vurdu;

  • Teknik direktörün tepkisi: Deneyimli Portekizli çalıştırıcı, Danimarkalının bu provokasyonuna aşırı bir tepki vermeyerek sadece gülümsemekle yetindi;

  • Tribün baskısı: Ronaldo ile yaşanan krizin ardından taraftarlar da stadyumda Jesus'u sürekli ıslıklıyor.

Ronaldo krizi ve teknik direktörün etrafındaki ateş

«İkinci yarının başında Portekiz kalesine gol atan Højlund, bunu Ronaldo tarzında kutlamıştı. Maç sonunda ise teknik direktörün göğsüne vurdu. Cristiano ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle zaten baskı altında olan Jesus, bu durumda bile soğukkanlılığını korudu.»

Ronaldo'nun milli takımı bırakmasının, rakip oyuncular için Portekizli hocayı sinirlendirme aracına dönüştüğü açıkça görüldü.

Olaylı durumun detayları

Olayın gelişimi

Sahadaki durum

Maç sonucu

Danimarka 2:4 Portekiz (Uluslar Ligi, 3. hafta)

Højlund'un hareketi

Golü Ronaldo gibi kutladı ve son düdükten sonra teknik direktörün göğsüne vurdu

Jesus'un yaklaşımı

72 yaşındaki hoca kavgaya karışmadan gülümseyerek uzaklaştı

Taraftar tepkisi

Ronaldo'nun ayrılığı nedeniyle Jesus stadyumda yoğun ıslıklara maruz kalıyor

Olası sonuç

UEFA disiplin kurulu, Højlund'un teknik direktöre yönelik fiziksel müdahalesini inceleyebilir

Sizce Rasmus Højlund'un 72 yaşındaki rakip teknik direktöre fiziksel müdahalede bulunması ve açık provokasyonu karşısında UEFA ağır bir ceza uygulamalı mı? Bu hareketi Ronaldo'ya bir saygı mı yoksa basit bir saygısızlık mı?

Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve futbol dünyasındaki bu beklenmedik olayı arkadaşlarınıza Telegram üzerinden gönderin!

Rasmus HøjlundJorge JesusUEFA Uluslar LigiDanimarka-PortekizFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldıCristiano Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı30 Eylül 23:16Cristiano Ronaldo 18 yıl sonra ilk kez yedek kaldı ve taraftarları üzdüCristiano Ronaldo 18 yıl sonra ilk kez yedek kaldı ve taraftarları üzdü28 Eylül 09:19Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladıJorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladıBugün 10:08“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdi“Ronaldo yoksa, hiç kimse yoksunuz”: Cristiano’nun kız kardeşi tüm ülkeyi sert bir dille eleştirdiDün 15:53“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladı“Kırgınlığın asıl kökeni belli”: Jesus, Ronaldo'nun tepkisinin nedenini açıkladıDün 11:00«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladı«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladıDün 06:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı