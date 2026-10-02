Jesus'un göğsüne vurdu: Højlund ve teknik direktör arasındaki kavganın perde arkasında ne var?!

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta mücadelesinde Danimarka ile Portekiz (2:4) arasındaki karşılaşma, son düdüğün ardından beklenmedik bir kavgaya sahne oldu! Danimarkalı forvet Rasmus Højlund, maç biter bitmez Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un yanına giderek ona karşı açık bir provokasyonda bulundu.

Ronaldo'nun milli takımdan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından taraftarların tepkisini çeken 72 yaşındaki teknik adama yönelik bu saygısızlık, tüm futbol kamuoyunu şoke etti. Peki, sahada gerçekte ne yaşandı ve Højlund neden böyle intikamcı bir tavır sergiledi?

Ronaldo'nun "Siuuu"su ve Jesus'a müdahale

Maç boyunca Danimarkalı forvetin her hareketinde gizli bir kin seziliyordu:

Alaycı gol sevinci: İkinci yarının başında Portekiz kalesine gol atan Højlund, golü tam olarak Cristiano Ronaldotarzında kutladı;

Açık saldırı: Maç biter bitmez Rasmus, 72 yaşındaki Jorge Jesus'un yanına giderek avucuyla göğsüne sert bir şekilde vurdu;

Teknik direktörün tepkisi: Deneyimli Portekizli çalıştırıcı, Danimarkalının bu provokasyonuna aşırı bir tepki vermeyerek sadece gülümsemekle yetindi;

Tribün baskısı: Ronaldo ile yaşanan krizin ardından taraftarlar da stadyumda Jesus'u sürekli ıslıklıyor.

Ronaldo krizi ve teknik direktörün etrafındaki ateş

«İkinci yarının başında Portekiz kalesine gol atan Højlund, bunu Ronaldo tarzında kutlamıştı. Maç sonunda ise teknik direktörün göğsüne vurdu. Cristiano ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle zaten baskı altında olan Jesus, bu durumda bile soğukkanlılığını korudu.»

Ronaldo'nun milli takımı bırakmasının, rakip oyuncular için Portekizli hocayı sinirlendirme aracına dönüştüğü açıkça görüldü.

Olaylı durumun detayları

Olayın gelişimi Sahadaki durum Maç sonucu Danimarka 2:4 Portekiz (Uluslar Ligi, 3. hafta) Højlund'un hareketi Golü Ronaldo gibi kutladı ve son düdükten sonra teknik direktörün göğsüne vurdu Jesus'un yaklaşımı 72 yaşındaki hoca kavgaya karışmadan gülümseyerek uzaklaştı Taraftar tepkisi Ronaldo'nun ayrılığı nedeniyle Jesus stadyumda yoğun ıslıklara maruz kalıyor Olası sonuç UEFA disiplin kurulu, Højlund'un teknik direktöre yönelik fiziksel müdahalesini inceleyebilir

Sizce Rasmus Højlund'un 72 yaşındaki rakip teknik direktöre fiziksel müdahalede bulunması ve açık provokasyonu karşısında UEFA ağır bir ceza uygulamalı mı? Bu hareketi Ronaldo'ya bir saygı mı yoksa basit bir saygısızlık mı?

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