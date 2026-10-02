Lionel Messi resmen İspanyol kulübünü satın aldı — Segunda'da yeni bir imparatorluk mu kuruluyor?

·0·Spor
Lionel Messi resmen İspanyol kulübünü satın aldı — Segunda'da yeni bir imparatorluk mu kuruluyor?

Dünya futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri Lionel Messi beklenmedik bir şekilde iş ve yönetim dünyasında büyük bir sansasyona imza attı! Arjantinli süperstar, İspanya'nın asırlık kulübü CD Eldense'nin yeni sahibi oldu. İspanyol kulübünün basın birimi tarafından yapılan resmi açıklama tüm spor dünyasını sarstı. Şu anda Segunda'da zor günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan mavi-kırmızılı ekip için bu anlaşma bir kurtuluş mu olacak? Peki, Messi'nin bu uzun vadeli projesinin arkasında hangi büyük hedefler yatıyor?

Bir asırlık tarih ve Messi'nin yeni dönemi

1921 yılında kurulan mütevazı CD Eldense kulübü, artık dünya basınının odak noktası haline geldi:

  • Resmi anlaşma: Lionel Messi kulüp hisselerinin tamamını satın alarak takımın tek sahibi oldu;

  • Geleneklerin korunması: Kulüp, 100 yıllık tarihini, değerlerini ve Messi'ye yabancı olmayan sembolik mavi-kırmızılı («blaugrana») geleneklerini korumaya devam edecek;

  • Uzun vadeli kalkınma projesi: Yeni proje sadece saha sonuçlarını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda akademi, altyapı ve sosyal açıdan İspanyol futbolunun elit seviyesine çıkmayı hedefliyor;

  • Profesyonel statü: Amaç, takımı Segunda'da sağlamlaştırıp gelecekte La Liga'nın devleriyle rekabet edebilecek seviyeye taşımaktır.

CD Eldense'nin ses getiren açıklaması

«Lionel Messi tarafından kulübün satın alınması, CD Eldense'nin yüz yılı aşkın tarihinde heyecan verici yeni bir dönemi başlatıyor. Futbol tarihinin en ünlü isimlerinden birinin kulüp sahibi olması, sportif, organizasyonel ve sosyal gelişimi hedefleyen uzun vadeli projemizin başlangıcıdır.»

Bu haber, kulübün puan durumundaki zorlu sürecinden dolayı endişeli olan taraftarlar için gerçek bir umut ışığı oldu.

CD Eldense'nin mevcut durumu ve rakamlar (Tablo)

Gösterge

Mevcut durum ve gerçekler

Kulüp adı

CD Eldense

Kuruluş yılı

1921 (105 yıllık tarih)

Yeni sahibi

Lionel Messi

Mücadele ettiği lig

İspanya Segunda (2. Lig)

Mevcut sezon durumu

7 hafta sonunda sadece 5 puan topladı

Ligdeki konumu

19. sıra (küme düşme hattı sınırında)

Messi'nin gelişiyle takıma yeni transferlerin, büyük sponsorların ve farklı bir mentalitenin geleceği şüphesiz.

Sizce Lionel Messi, CD Eldense'yi önümüzdeki yıllarda İspanya La Liga'ya çıkarıp Barcelona ve Real Madrid'e rakip olabilecek bir kulübe dönüştürebilir mi? Leo'dan David Beckham gibi başarılı bir kulüp sahibi çıkar mı?

Tahminlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu sansasyonel haberi Messi'nin tüm hayranlarına Telegram üzerinden gönderin!

Lionel MessiCD EldenseİspanyaSegundaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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