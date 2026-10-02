Cannavaro Suriye'yi 4-1 yendikten sonra Asya Kupası ve Kore ile oynanacak zorlu maçın sırlarını açıkladı

Özbekistan milli takımı, Suriye karşısında 4-1'lik skorla ikna edici ve farklı bir galibiyet elde etti! Ancak son düdük çalar çalmaz teknik direktör Fabio Cannavaro basın toplantısında sıradan bir galibiyet coşkusundan uzak olduğunu gösterdi. Dünya şampiyonu İtalyan uzman, takımın duran toplardaki zayıf yönleri, yeni taktik sırları, Samandar Muratbayev'in geleceği ve bir sonraki zorlu rakip olan Güney Kore hakkındaki planlarını açıkça dile getirdi. Peki, Cannavaro Asya Kupası finaline ulaşma konusunda nasıl sansasyonel bir açıklama yaptı ve rakipleri neden şimdiden uyarıyor?

4-1 sonrası soğukkanlı analiz ve yeni şemanın etkisi

Özbekistan milli takımı kısa sürede yenilenen oyun modeline uyum sağlayarak verimliliğini artırıyor:

Yeni taktiğin meyvesi: Cannavaro yönetiminde yeni sisteme geçen milli takımımız, son kısa süreli maçlarda tam 7 gol atmayı başardı;

Eşitlik ilkesi: Teknik ekipte as ve yedek oyuncu kavramı yok; herkesten aynı tempo ve maksimum özveri bekleniyor;

Zayıf noktalar: Duran toplar hakkındaki eleştirilere yanıt veren uzman, takımın her zaman mükemmel olamayacağını ancak İran gibi bir Asya devine karşı harika bir performans sergilendiğini vurguladı;

Samandar Muratbayev meselesi: Yetenekli futbolcunun Kore'ye gidip gitmeyeceği, Asya Oyunları'ndan döndükten sonra yapılacak kişisel görüşmede netleşecek.

Cannavaro'dan pres ve Asya Kupası hakkında açık itiraflar

«Futbolda en önemli şey zaman ve boş alandır. Oyuncularımıza presin ne kadar önemli olduğunu öğretiyoruz. Asya Kupası'na gelince, finale kadar en kolay yolu seçmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdiden bir şey söylemek zor. Belki Japonya turnuvadan erken elenir, belki başka bir takım başımızı ağrıtır. Sonuna kadar savaşacağız.»

Dünya Kupası elemelerinden edinilen tecrübenin, milli takımımıza üst düzeyde agresif ve yüksek yoğunluklu oynamayı öğrettiği özellikle belirtildi.

Fabio Cannavaro'nun temel tezleri

Konu / Yön Teknik direktörün görüşü Gelecek adım veya analiz Suriye maçı (4-1) «Birlikte harika iş çıkardık ama gelişmemiz gerekiyor» Sonuç iyi ama eksiklikler üzerinde çalışılacak Güney Kore maçı Sıradaki en zor sınav Hazırlıklar üst düzeyde yapılacak Taktik ve goller Kısa sürede yeni şemaya uyum sağlandı Hücumda 7 gol atıldı, pres güçlendiriliyor Samandar Muratbayev Geleceği hala belirsiz Asya Oyunları'ndan döndükten sonra nihai karar verilecek Asya Kupası planları Finale kadar en uygun yol seçilecek «Japonya erken elenebilir»

Sizce Fabio Cannavaro yönetiminde yeni şemaya geçen Özbekistan milli takımı, Güney Kore'yi de aynı güvenle yenebilir mi? Teknik direktörün Japonya ve final hakkındaki düşüncelerine ne diyorsunuz?

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