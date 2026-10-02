Jorge Jesus: Ronaldo olayı milli takımı bölemez

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun kamptan ayrılmasının ardından yaşanan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, takımda birlik ve beraberliğin korunduğunu ve herhangi bir bölünme olmadığını kesin bir dille vurguladı. Sport TV'nin haberine göre, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Kopenhag'da Danimarka'ya karşı oynanan maçta Portekizliler 4-2'lik skorla galip gelerek yeni teknik direktörleri yönetimindeki başarılı serilerini sürdürdüler. Bu haber Goal.com tarafından aktarılmaktadır.

Bilindiği üzere 41 yaşındaki forvet Cristiano Ronaldo, teknik direktörün kendisini üst üste ikinci maçta yedek bırakacağını doğrulamasından kısa bir süre sonra çarşamba günü milli takım kampını terk etmişti. Bu sansasyonel olaya rağmen sahada güven veren bir performans sergileyen takım, eski kaptanlarının yokluğunu neredeyse hiç hissettirmedi ve rakip filelere dört gol göndermeyi başardı.

Maç sonu basın toplantısında Jorge Jesus, yıldız futbolcunun ayrılışının takım içindeki atmosfere ve oyuncularla olan ilişkisine zarar verebileceği yönündeki spekülasyonları kesin bir dille reddetti. Deneyimli çalıştırıcı, takımın kendi liderliğinde bir bütün olduğunu ve bu tür olayların onları birbirlerinden uzaklaştıramayacağını özellikle belirtti.

Takım bütünlüğü ve parlak zafer

Sport TV'ye verdiği demeçte Jorge Jesus, "Grubumun benimle birlikte olmasına hiçbir şey engel olamaz" ifadelerini kullandı. "Soruyu anlıyorum ancak en önemlisi sahada ne yapmamız gerektiğidir. Yaşanan olaylar grubu bölmedi ve bölmeyecek de."

Teknik direktör, elde edilen sonucun tüm dış dedikodulardan daha önemli olduğunu vurguladı. "Dört gol atılan yüksek kaliteli bir galibiyet, en üst düzeyde bir oyun. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu, yaşanan her şeyden daha önemli. Şu an sadece buna odaklanmak istiyorum" diye ekledi.

Ronaldo'nun yerine ilk 11'de sahaya çıkan Milan forveti Gonçalo Ramos, teknik direktörün kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı. Joao Cancelo'nun attığı ilk golün asistini yapmasının yanı sıra, son iki maçtaki ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

Maç sonu konuşan Ramos, "Yeni teknik direktör bize çok yardımcı oluyor" dedi. "Daha net fikirlerimiz var; hem savunmada hem de hücumda her takım arkadaşımızın nerede duracağını tam olarak biliyoruz. Bunu bugünkü ve son maçlarımızdaki performansımızda açıkça görebilirsiniz."

Futbolcu, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ve bunun uzun bir sürecin parçası olduğunu belirterek, güçlü bir rakibe karşı alınan galibiyetin takıma büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Portekiz milli takımı evine dönerek Dragao Stadyumu'nda taraftarlarının önünde bir sonraki zorlu maçlarına hazırlanacak.