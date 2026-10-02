Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladı

·6·Spor
Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo hakkındaki spekülasyonlara son noktayı koydu ve Danimarka galibiyetinin sırrını açıkladı

Portekiz milli takımı üzerindeki baskı ve spekülasyonlar zirveye ulaşmışken, teknik direktör Jorge Jesus tüm sorulara açık ve net yanıtlar verdi! UEFA Uluslar Ligi kapsamında Danimarka ile oynanacak deplasman maçı öncesinde, Cristiano Ronaldonun beklenmedik bir şekilde takım kampından ayrılması basında çeşitli dedikodulara yol açmıştı. Ancak Portekizliler, Kopenhag'da Danimarka kalesine 4 gol göndererek 4-2'lik skorla ikna edici bir galibiyet aldı. Maçın ardından Portekiz'in ünlü Record gazetesine röportaj veren deneyimli teknik adam, soyunma odasındaki gerçek atmosfer ve takım içindeki birlik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Jesus, Ronaldo krizi ve oyuncuların güveni hakkında neler söyledi?

Danimarka'da 4-2: Tarihi bir sonuç ve yeni bir pres anlayışı

Teknik direktör, Danimarka karşısında alınan galibiyetin değerini vurgulayarak takımının gelişimine dikkat çekti:

  • Rakibin gücü: Jesus, bugünkü Danimarka'nın 15 yıl önceki takım olmadığını, deplasmanda onlara 4 gol atmanın her takımın harcı olmadığını belirtti;

  • Mükemmel pres: Başantrenör, öğrencilerinin sahadaki yüksek baskısından ve hızlı oyunundan tamamen memnun olduğunu ifade etti;

  • Uluslararası övgü: Maçın ardından birçok meslektaşı teknik adamı tebrik ederek, Portekiz'in sergilediği modern futbola yüksek not verdi.

«Her şeyi unutun, bu bizi bölemez!»

«Benimle olmadıklarını gösterecek hiçbir şey yok. Önemli olan yapmamız gerekenlerdir. Farklı durumlar yaşanabilir ama bu takımı bölmez ve bizi ayıramaz. Asıl olan kazanmaktır! Teknik direktörün hayatı budur. Her şeyi unutun... Bunun adı galibiyettir» dedi Jorge Jesus.

Deneyimli hoca, takım içinde hiçbir bölünme olmadığını, dışarıdaki gürültüye rağmen oyuncuların tek bir hedef doğrultusunda kenetlendiğini vurguladı.

Jorge Jesus'un röportajından öne çıkanlar

Konu / Başlık

Teknik direktörün değerlendirmesi

Gelecek projeksiyonu

Danimarka galibiyeti (4-2)

Deplasmanda 4 gol atmak büyük bir sonuç, oyunda gelişim var

Pres ve hücum şeması geliştirilecek

Oyuncuların güveni

Takım, teknik direktörün etrafında tamamen birleşmiş durumda

İç çekişme veya bölünme yok

Ronaldo hakkındaki spekülasyonlar

«Farklı durumlar olur ama bunlar takımı yıkamaz»

Tüm odak noktası sonuç ve sahadaki oyun

Teknik direktörlük felsefesi

«Önemli olan kazanmak, gerisini unutun»

Eleştirilere sadece skor tabelasıyla cevap verilir

Sizce Jorge Jesus, Portekiz'i Ronaldo olmadan da güçlü ve birleşik bir takım haline getirebildi mi, yoksa Cristiano önemli maçlarda hala milli takım için hava kadar gerekli mi? Teknik direktörün kararlı duruşunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve futbolsever tüm yakınlarınıza bu önemli röportajı Telegram üzerinden gönderin!

Jorge JesusCristiano RonaldoPortekizDanimarkaUEFA Uluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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