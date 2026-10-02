Cannavaro döneminde durdurulamaz yükseliş: Özbekistan FIFA sıralamasında yine tırmanışta

Özbekistan milli takımı, uluslararası arenada elde ettiği parlak sonuçlarla FIFA sıralamasında yükselmeye devam ediyor! Fabio Cannavaro öğrencileri, 1 Ekim'de Suriye milli takımını 4-1 mağlup ederek taraftarlara yeni bir gol şöleni sundu. Bu net galibiyet, "Beyaz Kurtlar"ın hanesine önemli puanlar ekleyerek milli takımımızı canlı sıralamada bir basamak daha yukarı taşıdı. Peki, Özbekistan şu anda kaçıncı sırada ve önümüzdeki Güney Kore ile oynanacak maç neden bu kadar kritik bir öneme sahip?

Suriye karşısında şov ve yeni puanlar

Suriye ile oynanan maçta milli takımımız hücumda mükemmel bir oyun sergiledi:

Norchaev'den duble: Forvet Husayn Norchaev maçın kahramanı oldu ve rakip fileleri iki kez havalandırdı;

Esanov ve Mozgovoy'un katkısı: Sherzod Esanov ve Akmal Mozgovoy da birer gol atarak farklı galibiyeti perçinledi;

+3,75 FIFA puanı: Bu galibiyet sayesinde temsilcilerimiz dünya sıralaması için hanesine 3,75 puan daha ekledi.

58. sıra: Tarihi yükseliş sürüyor

Daha önce İran karşısında alınan önemli galibiyetle 59. sıraya yükselen Özbekistan milli takımı, Suriye'yi mağlup ettikten sonra FIFA canlı sıralamasında 58. sıraya yerleşti.

Cannavaro yönetimindeki takımımız, her maçla birlikte dünyanın en iyi 50 takımı arasına girmeye daha da yaklaşıyor.

FIFA sıralaması ve gelecek sınav

Gösterge / Maç Detaylar Sonuç Özbekistan 4-1 Suriye (1 Ekim 2026) Kazanılan puan +3,75 puan Yeni sıra FIFA canlı sıralamasında 58. sıra Önceki sıra İran galibiyetinden sonra 59. sıradaydı Sıradaki kritik maç 6 Ekim: Güney Kore — Özbekistan (deplasman)

6 Ekim'de deplasmanda oynanacak Güney Kore maçı, milli takımımızın sıralamada daha büyük bir sıçrama yapmasını sağlayabilir.

Sizce "Beyaz Kurtlar" 6 Ekim'de deplasmanda Güney Kore'yi yenerek FIFA sıralamasında ilk 50'ye girmek için büyük bir adım atabilir mi? Cannavaro'nun takımının performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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