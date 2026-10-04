Asya Oyunları'nda kritik dönemeç: Hindistan Özbekistan'ı geçti mi?

·9·Spor
Asya Oyunları'nda kritik dönemeç: Hindistan Özbekistan'ı geçti mi?

Japonya'nın Aichi ve Nagoya şehirlerinde final aşamasına giren 2026 Asya Oyunları'nda genel madalya tablosunda ciddi bir değişiklik yaşandı. Turnuvanın 14. günü sonunda Özbekistan milli takımı, genel klasmanda dördüncü sıradan beşinci sıraya geriledi.

Hindistan heyeti, altın madalya sayısında sporcularımızı yakaladı ve gümüş madalya farkıyla geçici olarak öne geçti.

Madalya mücadelesi: Hindistan nasıl öne geçti?

14 günlük müsabakaların ardından iki ülkenin altın madalya sayılarının eşit olduğu görülüyor:

  • Özbekistan: Toplam 70 madalya — 21 altın, 25 gümüş ve 24 bronz (5. sıra).

  • Hindistan: Toplam 85 madalya — 21 altın, 27 gümüş ve 37 bronz (4. sıra).

Asya Oyunları yönetmeliğine göre, altın madalyaların eşit olması durumunda gümüş madalya sayısı belirleyici olmaktadır. Hindistan'ın gümüş madalya sayısı iki fazla olduğu için dördüncü sıraya yükseldiler.

3 Ekim'in kahramanları: Heyetimizin hanesine 5 yeni madalya

Gün boyunca Özbek atletler 5 kez podyuma çıkarak heyetimizin madalya sayısını artırdı:

  • Altın madalya: Ritmik jimnastik bireysel genel toplam müsabakalarında 112,950 puan toplayan Taxmina Ikromova tüm rakiplerini geride bırakarak Asya Oyunları'nın üç kez şampiyonu oldu.

  • Gümüş madalyalar: Serbest güreş 97 kg kategorisinde Sherzod Poyonov ve tekvando WT müsabakalarında (+80 kg) Marat Mavlonov gümüş madalyaları kazandı.

  • Bronz madalyalar: Tekvandocu Svetlana Saidova (+67 kg) ve karma takım müsabakalarında Güney Koretakımını 4:2 mağlup eden judo milli takımı bronz madalyanın sahibi oldu.

Asya Oyunları 4 Ekim'de resmen sona erecek ve son müsabaka gününde dördüncülük için final mücadelesi yaşanacak.

Asya Oyunları-2026Taxmina IkromovaSherzod PoyonovÖzbekistan Milli TakımıMadalya Tablosu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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