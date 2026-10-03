Sherzod Poyonov Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu hanesine bir madalya daha eklendi. Serbest güreş milli takımımızın üyesi Sherzod Poyonov, -97 kg kategorisinde turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Final mücadelesinde sporcumuz İranlı rakibine karşı mindere çıktı. Altın madalya için gerçekleşen zorlu karşılaşmada Poyonov rakibine boyun eğdi ve Asya Oyunları'nı ikinci sırada tamamladı.

Finalde altın madalya mücadelesi

Sherzod Poyonov, Aichi–Nagoya-2026'da -97 kg kategorisinde Özbekistan'ı temsil etti.

Turnuvanın final aşamasına kadar başarıyla ilerleyen sporcumuz, finalde İranlı rakibiyle karşılaştı.

Ancak şampiyonluk mücadelesinde rakibi üstün geldi.

Sonuç: Sherzod Poyonov gümüş madalyanın sahibi oldu.

Poyonov altın madalya maçını kaybetmiş olsa da, Asya Oyunları'nı podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Özbekistan delegasyonuna yeni bir madalya

Sherzod Poyonov'un gümüş madalyası, Aichi–Nagoya-2026'da Özbekistan delegasyonunun madalya koleksiyonuna değerli bir katkı sağladı.

Serbest güreş temsilcileri, Asya Oyunları'nda ülkemiz adına madalya mücadelesi veren ana branşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu kez -97 kg kategorisindeki temsilcimiz finale kadar yükselerek Özbekistan hanesine gümüş madalya kazandırdı.

Podyumda ikinci basamak

Böylece Sherzod Poyonov, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda kendi sıkletinde en iyi ikinci dereceyi elde etti.

Altın madalya kaçırılmış olsa da, finale kadar çıkmak Özbek güreşçinin turnuvadaki başarılı performansını kanıtladı.

Poyonov'un gümüş madalyası, Özbekistan delegasyonunun Aichi–Nagoya-2026'daki yeni başarısı olarak kayıtlara geçti.