Taxmina Ikromova'dan altın! Jimnastikçimiz Asya Oyunları'nın 3 kez şampiyonu oldu

Japonya'da düzenlenen Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda, Özbekistan ritmik jimnastik milli takımının lideri Taxmina Ikromova gerçek bir resital sundu. Yetenekli sporcumuz, bireysel genel tasnif müsabakalarında rakipsiz olduğunu kanıtlayarak ülkesine bir altın madalya daha kazandırdı.

Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, Ikromova final performanslarındaki kusursuz icrasıyla hakemleri ve izleyicileri büyüledi.

112.950 puan: Tüm rakiplerden üstün

Bireysel genel tasnif finalinde kıtanın en güçlü jimnastikçileri arasında sahne alan sporcumuz; becerisini, zarafetini ve üstün tekniğini tam anlamıyla sergiledi:

Taxmina Ikromova final egzersizleri sonucunda toplam 112.950 puan topladı.

Bu yüksek puan sayesinde ana rakiplerini geride bırakarak podyumun en üst basamağına yerleşti ve Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Tarihe geçen başarı: 3 kez Asya Oyunları şampiyonu

Bu zafer, Taxmina Ikromova için sadece sıradan bir madalya değil, aynı zamanda büyük bir tarihi başarı oldu:

Bu, sporcumuzun Asya Oyunları tarihindeki üçüncü altın madalyası oldu.

Böylece Taxmina Ikromova, üç kez Asya Oyunları şampiyonu unvanını pekiştirdi ve kıta ritmik jimnastiğindeki mutlak liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Bu altın madalya, Özbekistan delegasyonunun genel madalya tablosundaki konumunu daha da güçlendirmeye büyük katkı sağladı.