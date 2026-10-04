Pekin'de büyük sansasyon: Kamilla Rakhimova dünya 26 numarayı mağlup etti

·2·Spor
Pekin'de büyük sansasyon: Kamilla Rakhimova dünya 26 numarayı mağlup etti

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen prestijli WTA 1000 turnuvasının ikinci turunda büyük bir sansasyon yaşandı. Özbekistan'ı temsil eden 25 yaşındaki tenisçi Kamilla Rakhimova, dünya sıralamasının 26. basamağında yer alan ünlü Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'e karşı iradeli bir galibiyet elde etti.

Sports.kz'nin aktardığı bilgilere göre, kortta 2 saat 33 dakika süren mücadele, kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan Rakhimova'nın galibiyetiyle sonuçlandı — 6:2, 4:6, 6:3.

İki buçuk saatlik drama ve rakamlarla üstünlük

İlk sette inisiyatifi tamamen eline alan Rakhimova, rakibine neredeyse hiç şans tanımayarak seti 6:2 kazandı. İkinci sette Fernandez dengeyi sağlasa da, üçüncü ve belirleyici sette Özbek sporcu, isabetli vuruşları ve sağlam savunmasıyla galibiyeti kaptı:

  • Break puanları: Rakhimova maç boyunca yakaladığı 11 break puanından 5'ini değerlendirdi. Fernandez ise 4 fırsattan sadece 2'sinde başarılı olabildi.

  • İkinci servis: Kamilla ikinci servis oyunlarında puanların tam %63'ünü kazanırken, Kanadalı tenisçide bu oran sadece %35'te kaldı.

Son 32 turunda yeni bir büyük sınav

Bu galibiyetle WTA sıralamasında 76. sırada bulunan Kamilla Rakhimova, turnuvanın üçüncü turuna (son 32) yükseldi.

Bir sonraki turda rakibi, dünya sıralamasının 13 numarası olan ABD'li tenisçi Iva Jovic olacak. Bu karşılaşmanın galibi, China Open turnuvasında son 16 turuna adını yazdıracak.

Kamilla RakhimovaLeylah FernandezChina OpenPekinTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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