Özbekistanlı Kamilla Rakhimova, Top-35 tenisçisini sansasyonel bir şekilde mağlup etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden prestijli WTA 500 kategorisindeki turnuvanın ikinci turunda beklenmedik bir sansasyon yaşandı. Özbekistan'ı temsil eden 25 yaşındaki tenisçi Kamilla Rakhimova (WTA sıralamasında 66. sırada) turnuvanın mutlak favorilerinden biri olan Rus Ekaterina Alexandrova'yı (33. sırada) zorlu ve çetin bir mücadelenin ardından mağlup etti.

Toplam 2 saat 53 dakika süren maraton maçı, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5) skorla Rakhimova'nın parlak zaferiyle sonuçlandı ve ona prestijli turnuvada çeyrek final biletini kazandırdı.

Tokyo kortlarında sinir harbi: 7:5'lik tie-break belirleyici oldu

Mücadele boyunca her iki sporcu da yüksek tempo ve yoğun psikolojik baskı altında oynadı:

Rakhimova'dan cesur başlangıç: Oyuna inisiyatif alarak başlayan Kamilla, ilk sette rakibinin güçlü vuruşlarını güvenle karşılayarak 6:4 üstünlük sağladı;

Alexandrova'nın cevabı: İkinci sette dünya sıralamasında rakibinden 33 basamak yukarıda olan deneyimli Alexandrova inisiyatifi eline aldı ve aynı skorla 6:4 ile seti kazanarak dengeyi sağladı;

Zirve noktası ve belirleyici tie-break: Üçüncü set gerçek bir sinir savaşına dönüştü; kortta başa baş giden rakipler işi tie-break'e kadar taşıdı. Kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan Rakhimova, 7:5'lik skorla galibiyeti alarak maça noktayı koydu.

Karşılıklı maçların geçmişi ve turnuvanın geleceği

Tesadüf değil, bir gelenek: Bu sefer de Alexandrova mutlak favori olarak görülse de, bu Rakhimova'nın ona karşı kazandığı ilk zafer değil; tenisçilerin 2021 US Open kapsamındaki son karşılaşmasında da Rakhimova 6:4, 6:1 ile üstün gelmişti;

Tokyo'daki yıldızlar geçidi: Bu WTA 500 turnuvasında dünya 1 numarası Elena Rybakina da bir numaralı seribaşı olarak yer alıyor ve Kazak yıldız turnuvaya ikinci turda vatandaşı Yulia Putintseva (67. sırada) ile başlayacak;

Çeyrek finale doğru: Bu sansasyonel zafer, Rakhimova'ya sadece Tokyo turnuvasında son sekize kalma değil, aynı zamanda dünya sıralamasındaki yerini daha da iyileştirme imkanı sağlıyor.

Kamilla Rakhimova'nın dünyanın en iyi 35 tenisçisi arasında yer alan rakibine karşı üç saatlik sinir harbinde gösterdiği irade, kariyerinin en parlak ve önemli zaferlerinden biri oldu.