Kamilla Rakhimova, Çin'deki büyük turnuvada Sofia Kenin'i mağlup etti

Çin'in Wuhan şehrinde kadınlar tenisinin prestijli WTA 1000 — Wuhan Open turnuvası başladı. 3 milyon 221 bin doları aşan ödül havuzuna sahip bu büyük organizasyonda, Özbekistan'ın iki numaralı raketi Kamilla Rakhimova parlak bir galibiyetle turnuvaya giriş yaptı.

Temsilcimiz, eleme turunun yarı finalinde dünya tenisi yıldızı ve 'Grand Slam' şampiyonu olan Amerikalı Sofia Kenini hiç zorlanmadan 6:0 ve 6:3'lük net setlerle mağlup etti.

Renkli oyun ve 93 dakikalık üstünlük

Kortta ilk kez karşı karşıya gelen rakiplerin mücadelesi, Özbek tenisçinin tam kontrolü altında geçti:

İlk sette mutlak üstünlük (6:0): Maça yüksek tempoda başlayan Kamilla, 'Australian Open-2020' galibi rakibine tek bir oyun bile vermeyerek rakibini şaşkına çevirdi;

Galibiyet sayısı (6:3): İkinci sette Kenin direnç göstermeye çalışsa da Rakhimova üstünlüğünü korudu ve 93 dakika süren maçı kazandı;

Ace vuruşlarında üstünlük: Maç boyunca Kamilla 6 ace (doğrudan sayı getiren servis) atarken, Amerikalı rakibi sadece 2 ace ile sınırlı kaldı.

Reyting göstergeleri ve ünlü rakip

Sofia Kenin'in durumu: 25 yaşındaki Kenin, bir dönem dünya sıralamasında 4. sıraya kadar yükselmiş, 'Australian Open-2020' şampiyonu ve 'Roland Garros-2020' finalisti unvanlarına sahiptir. Şu anda WTA sıralamasında 107. sırada yer almaktadır;

Kamilla Rakhimova'nın konumu: Elemelerde 15 numaralı seribaşı olan Kamilla, şu anda dünya sıralamasında 76. sırada bulunuyor ve bu galibiyetle puanlarını daha da artırma fırsatı yakaladı.

Ana tabloya giden yol: Önümüzde belirleyici final var

Eleme finaline yükselen Kamilla Rakhimova, şimdi WTA 1000 turnuvasının ana tablosuna çıkmak için mücadele edecek: