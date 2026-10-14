Özbekistan tenisinde yeni lider: Maria Timofeeva artık ülkenin bir numaralı raketi

Özbekistan kadın tenisinde resmen yeni bir lider ortaya çıktı. Özbekistan Tenis Federasyonu basın servisinden alınan bilgilere göre, yetenekli tenisçi Maria Timofeeva güncellenen WTA (Kadınlar Tenis Birliği) sıralamasında yüksek bir sonuç kaydederek ülkenin bir numaralı raketi unvanına ulaştı.

Pekin'de düzenlenen prestijli turnuvadaki başarılı performansı, Timofeeva'nın kariyerindeki kişisel rekorunu yenilemesini ve ulusal sıralamada liderliği ele geçirmesini sağladı.

Kişisel rekor ve Pekin'deki zafer yürüyüşü

Maria Timofeeva'nın sıralamadaki hızlı yükselişinin arkasında Çin'deki başarılı performansı yatıyor:

Yeni rekor sıra: Güncellenen dünya sıralamasında Maria Timofeeva bir anda 63. sıraya yükseldi. Bu onun spor kariyerindeki en yüksek derece olup, önceki rekoru 68. sıraydı;

WTA 1000 turnuvasındaki başarı: Pekin'deki büyük turnuvada tenisçi, eleme turlarını başarıyla geçerek ana tablonun üçüncü turuna kadar ilerledi;

Sıralama puanları: Bu performansıyla 135 değerli sıralama puanını hanesine yazdırdı ve dünya sıralamasındaki yerini önemli ölçüde iyileştirdi.

Ulusal sıralamadaki değişim

Daha öncesinde Özbekistan'ın kadınlar arasındaki bir numaralı raketi unvanı, bir diğer yetenekli tenisçi — Kamilla Rakhimovaya aitti:

Rakhimova'nın mevcut durumu: Güncellenen listede Kamilla dünya genelinde 69. sırada yer aldı;

Timofeeva'nın liderliği: Maria 63. sıraya yerleşerek ulusal göstergelerde Rakhimova'yı geride bıraktı ve ülkenin bir numaralı tenisçisi olarak kabul edildi.

Özbekistan bayrağı altında yeni bir dönem

Her iki sporcunun da Özbekistan milli takımı adına mücadele etmesi, ülke tenis okulu için önemli bir dönüm noktası oldu:

Spor vatandaşlığının değişimi: Timofeeva ve Rakhimova, 2025 yılının sonunda spor vatandaşlıklarını değiştirerek Özbekistan'ı temsil etmeyi seçmişlerdi;

Resmi onay: Maria'nın Özbekistan bayrağı altına geçişi 20 Ekim 2025'te WTA sisteminde resmen yansırken, Kamilla'nın milli takımımıza katıldığı ise 1 Aralık 2025'te duyurulmuştu.

Şu anda her iki tenisçi de prestijli uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekte ve dünya elitleri arasında düzenli olarak yüksek sonuçlar kaydetmektedir.