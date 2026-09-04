US Open: Kamilla Rakhimova New York'ta 3. tura yükseldi

New York'ta düzenlenen prestijli Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta (US Open) Özbekistan'ı temsil eden yetenekli tenisçi Kamilla Rakhimova, başarılı bir performans sergileyerek turnuvanın üçüncü turuna kadar ulaştı. Dünyanın en iyi tenisçilerinin mücadele ettiği kortlarda yüksek beceri sergileyen Rakhimova, hanesine önemli bir para ödülü ve değerli sıralama puanları yazdırdı.

6:0'lık 'ezici' galibiyet: Selexmeteva karşısında zafer

Turnuvanın ikinci turunda Kamilla Rakhimova, deneyimli İspanyol rakibi Oksana Selexmeteva'ya karşı korta çıktı ve tam bir üstünlük sergiledi:

1 saatlik ekspres zafer: Karşılaşma sadece 1 saat 5 dakika sürdü ve her iki sette de inisiyatif tamamen Rakhimova'nın elindeydi;

Güven verici sonuç: İlk seti 6:3 kazanan Kamilla, ikinci sette rakibine tek bir oyun bile vermeyerek 6:0'lık net ve güven verici bir galibiyete imza attı.

Dünya 1 numarasına karşı onurlu mücadele: Aryna Sabalenka sınavı

Turnuvanın üçüncü turunda Özbek tenisçinin karşısına, dünya ve turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Belaruslu Aryna Sabalenka çıktı:

Grand Slam'de açık mücadele: Gezegenin önde gelen tenisçisine karşı oynadığı maçta Kamilla cesur bir direniş gösterdi ve her puan için sonuna kadar savaştı;

3:6, 4:6'lık veda: Çekişmeli geçen mücadelede Sabalenka iki sette (3:6, 4:6) galip geldi, ancak Rakhimova dünya liderine karşı sergilediği kaliteli oyunla uzmanların takdirini kazandı.

290 bin dolar, 130 sıralama puanı ve milli takımda yeni bir sayfa

New York'taki bu başarı, tenisçinin kariyeri ve ülke sporu için büyük önem taşıyor:

Finansal ve sıralama başarısı: US Open'da üçüncü tura çıkmak, Rakhimova'ya 130 değerli sıralama puanı ve 290.000 ABD doları tutarında büyük bir para ödülü kazandırdı;

Özbekistan bayrağı altında: Aslen Rus olan Kamilla Rakhimova, Aralık 2025'te spor vatandaşlığını resmen değiştirdi ve o tarihten bu yana uluslararası arenada Özbekistan bayrağı altında mücadele ediyor;

WTA sıralamasında yükseliş: Elde edilen bu puanlar, sporcunun kadınlar WTA sıralamasındaki yerini önemli ölçüde iyileştirmesine ve gelecekteki Grand Slam turnuvalarına doğrudan katılım hakkı kazanmasına olanak tanıyacak.

Sizce, Kamilla Rakhimova'nın Grand Slam turnuvalarındaki bu başarılı adımları Özbekistan'da tenise olan ilgiyi daha da artırabilir mi? Yakın zamanda dünyanın ilk 30 tenisçisi arasına girebileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!