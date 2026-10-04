İspanya, Çekya karşısında 3-1 galip geldi

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında İspanya ile Çekya arasındaki karşılaşma, İspanya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. İspanyollar maça hızlı başladı ve 6. dakikada skoru açtı. Lamine Yamal adını tabelaya yazdırdı.

35. dakikada Rodri, İspanya'nın ikinci golünü kaydetti. Böylece ilk yarı sonunda İspanyollar 2-0 öne geçti.

Devre arasından sonra Çekya farkı azalttı. Jiří Sláma 69. dakikada gol atarak takımına oyuna ortak olma şansı verdi.

Ancak 85. dakikada Çekya bir oyuncusunu kaybetti. Ladislav Krejčí kırmızı kart görünce, Çekler maçın geri kalanını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

İspanya 89. dakikada bir gol daha buldu. Mikel Merino rakip fileleri havalandırarak takımının 3-1'lik galibiyetini perçinledi.

İstatistikler de İspanyolların üstünlüğünü gösterdi. İspanya 16 şut çekip 9 isabet bulurken, Çekya 4 şutta 3 isabet sağladı.

İspanya yüzde 63 topla oynama oranına sahipken, Çekya'da bu oran yüzde 37 oldu. İspanyollar 742 pas yapıp yüzde 93 isabet oranına ulaştı. Çekyalı oyuncular ise 288 pas yapıp yüzde 82 isabet sağladı.

İspanya 11, Çekya 13 faul yaptı. İspanya'da 1 sarı kart görülürken, Çekyalı oyuncular 5 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Köşe vuruşlarında ise İspanya 5-0 üstünlük sağladı.