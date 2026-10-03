Luis de la Fuente, Çekya maçında kadroda değişikliğe gidebilir

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, yoğun maç takvimi ve oyuncu sağlığını öncelik olarak görerek, Çekya'ya karşı oynanacak bir sonraki maçta ilk 11'de rotasyona gitme ihtimalini göz ardı etmedi. Goal.com'un haberine göre, takım hedeflerine başarıyla ulaşmasına rağmen teknik heyet, her oyuncunun fiziksel durumuna özel bir dikkat gösteriyor. Bu konuda Goal.com bildiriyor. haber

Şu anda İspanya milli takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansını harika bir şekilde sürdürüyor. La Roja, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup ederek geri dönüşe imza attı ve Hırvatistan kalesine 4 gol gönderdi. Buna rağmen, Ferran Torres'in sakatlanması ve maçlar arasındaki toparlanma süresinin çok kısa olması teknik direktörün haklı endişelerine neden oluyor.

Yoğun takvim ve oyuncu sağlığı

Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, Luis de la Fuente basın toplantısında mevcut turnuva formatının en büyük eksikliğinin dinlenme süresinin azlığı olduğunu vurguladı. Teknik direktör, Çekya ve 6 Ekim'de Hırvatistan ile oynanacak deplasman maçı öncesinde, "Oyuncunun sağlığını ilk sıraya koyuyoruz ve sahaya fiziksel olarak tamamen hazır bir oyuncu sürmeyi tercih ediyoruz" dedi.

İspanyollar, grup puan durumunda altı puanla lider durumda. İngiltere ve Hırvatistan'ın üçer puanı bulunurken, Çekya milli takımı henüz puan toplayamadı. Bu avantajlı duruma rağmen teknik direktör, kaleci pozisyonu da dahil olmak üzere hiçbir oyuncunun yerinin garanti olmadığını belirterek, her bölgede değişiklik yapılabileceğini vurguladı.

Lamine Yamal'ın durumu ve takımdaki rolü

Takımın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yarınki maçta ilk 11'de başlayıp başlamayacağı, taraftarların ve uzmanların odaklandığı ana konulardan biri olmaya devam ediyor. Barcelona'nın hücum oyuncusu, önceki maçlarda, özellikle İngiltere'ye karşı gol atarak ve Hırvatistan maçında iki gol ile bir asist kaydederek harika bir formda olduğunu kanıtladı.

Ancak De la Fuente, genç oyuncunun ilk 11'deki yerini şimdiden garanti etmedi. Teknik direktöre göre Yamal, maçın her anında önemli bir rol oynama kapasitesine sahip. İspanya'nın hocası, "İster maçın başından, ister 60. veya 45. dakikadan itibaren oyuna dahil olsun, her durumda çok önemli bir oyuncu" diye ekledi.

Deneyimli çalıştırıcı, genç kanat oyuncusunun her geçen gün olgunlaşmasından ve saha içi ile saha dışındaki durumları doğru anlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İspanya milli takımı teknik heyeti, yaklaşan karşılaşma için en uygun kadronun maç günü belirleneceğini ve takım dengesini korumanın en önemli görev olduğunu belirtti.