İspanya, Uluslar Ligi'nde Çekya'yı mağlup etti

·3·Spor
İspanya, Uluslar Ligi'nde Çekya'yı mağlup etti

UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanan grup maçında İspanya milli takımı, sahasında Çekya'yı konuk ederek ikna edici bir galibiyet aldı. Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek sahadan 3:1'lik galibiyetle ayrıldı ve gruptaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Oviedo'daki stadyumda oynanan mücadele ev sahibinin mutlak hakimiyetiyle geçti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, İspanya maçın hemen başında oyunun kontrolünü eline aldı. Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Dani Olmo'nun harika pasında genç yıldız Lamine Yamal, rakip fileleri havalandırarak skoru açtı. İlk dakikalardan itibaren sahada büyük bir üstünlük kuran İspanyollar, Çek oyunculara top göstermedi.

Sahadaki taktik üstünlük ve Rodri'nin golü

İlk yarının sonuna kadar İspanya üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Orta sahada oyunu domine eden ev sahibi ekip, 35. dakikada ikinci golü buldu. Her zamanki gibi isabetli paslarıyla dikkat çeken Rodri, şık bir vuruşla skoru 2:0'a getirdi ve takımı soyunma odasına rahat bir avantajla gitti.

İkinci yarıda İspanya, ilk yarıdaki baskısını biraz azaltsa da oyunun temposunu elinde tutmaya devam etti. Ancak 69. dakikada Çekya beklenmedik bir şekilde karşılık verdi; Jirí Sláma'nın isabetli vuruşu farkı bire indirdi ve skoru 2:1 yaptı. Bu gol maça kısa süreli bir heyecan getirdi.

Son nokta ve galibiyetin korunması

Yenen golün ardından İspanya milli takımı oyunu tekrar tamamen kontrolüne aldı. İstatistikler, İspanyolların maç boyunca %69 topla oynama oranına sahip olduğunu ve 766 başarılı pas yaptığını gösterdi. Maçın sonlarına doğru Çekya beraberlik için bastırsa da, Ladislav Krejčí ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Mikel Merino, 89. dakikada attığı üçüncü golle maçın sonucunu belirledi. Böylece İspanya milli takımı 3:1'lik galibiyeti korudu ve Uluslar Ligi 3. Grup'taki liderliğini pekiştirerek mükemmel serisine devam etti.

İspanyaÇekyaUluslar LigiLamine YamalRodri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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