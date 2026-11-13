43 maçtır yenilgi yüzü görmüyor: İspanyol futbolunda yeni bir sayfa açıldı

Avrupa ve dünya futbolunun devlerinden biri olarak kabul edilen İspanya milli takımı harika formunu bir kez daha kanıtladı. Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Çekya milli takımını 2-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Rekor düzeyde 43 maçlık yenilmezlik serisi

İspanyollar son olarak şampiyonlukla sonuçlanan 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda Yeşil Burun Adaları (0:0) karşısında galibiyet alamamıştı. O günden bu yana takım durdurulamaz bir güç haline geldi.

Bu galibiyetle birlikte 'La Roja', normal süre baz alındığında yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı. Bu, modern futbol için gerçek bir rekor niteliğinde.

İspanya milli takımının serisi İstatistikler ve detaylar Üst üste galibiyetler 12 maçlık galibiyet serisi Yenilmezlik serisi Normal sürede 43 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi Son mağlubiyet tarihi Mart 2024'te Kolombiya'ya karşı oynanan hazırlık maçı (0-1) Genel bilanço (son seri) 34 galibiyet ve 9 beraberlik

İstatistik ve istikrarın sırrı

İspanyollar son olarak Mart 2024'te normal sürede mağlup olmuştu. O dönem Kolombiya, hazırlık maçında onları 1-0 yenmişti. O günden bu yana takımın hanesinde 34 galibiyet ve 9 beraberlik bulunuyor. (Hatırlatmak gerekirse, 2025 Uluslar Ligi finalinde Portekiz'e penaltılarla kaybedilen maç, yönetmelik gereği normal süre için beraberlik sayılmaktadır).

Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, sadece göze hoş gelen hücum futboluyla değil, her maçta gösterdiği istikrarlı sonuçlarla taraftarları mutlu etmeye devam ediyor.

Sizce Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının bu uzun yenilmezlik serisi daha ne kadar sürecek? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!