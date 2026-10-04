Luis de la Fuente: Lamine Yamal efsane olma yolunda ilerliyor

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Çekya karşısında alınan galibiyetin ardından genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın performansına övgüler yağdırdı. Deneyimli çalıştırıcıya göre, gelecek vadeden futbolcu sergilediği parlak performansla gerçek bir efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki mücadelede üç gol bulan İspanyollar, gruptaki liderliğini perçinledi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Oviedo'da oynanan karşılaşma, İspanya milli takımının tam üstünlüğüyle geçti. Maçın hemen başında Lamine Yamal, kendine has tarzıyla şık bir vuruş yaparak perdeyi açtı. Ardından Rodri ve Mikel Merino'nun attığı goller, takıma üç puanı getirdi. Bu galibiyetle İspanya, 3. Grup'ta dokuz puanla zirvede yer alıyor.

Lamine Yamal'ın istikrarlı oyunu ve takım ruhu

Goal.com'un haberine göre, Luis de la Fuente basın toplantısında on dokuz yaşındaki futbolcunun hızlı gelişiminden duyduğu hayranlığı gizlemedi. Teknik direktör, Yamal'ın milli takımın agresif ve yüksek enerjili taktik anlayışını mükemmel bir şekilde yansıttığını vurguladı. Ayrıca, rakip savunmaları delme konusundaki eşsiz yeteneğinin tüm takıma olumlu yansıdığını belirtti.

İspanyol çalıştırıcı, genç yıldızın son üç milli maçta da gol perdesini açan isim olmasının onun olgunlaştığının bir kanıtı olduğunu ifade etti. De la Fuente, "Bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. Muazzam bir yeteneğe sahip ve dev adımlarla büyüyor" dedi. Teknik direktöre göre, Yamal'ın erken gelen golleri, tüm takımın galibiyet arzusunu ve her maça ilk dakikadan itibaren hükmetme isteğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Hırvatistan maçı öncesi uyarı

Elde edilen başarılı sonuçlara rağmen İspanya teknik direktörü, gelecek maçlar öncesinde öğrencilerini dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle İngiltere karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından Hırvatistan'ın toparlanmaya çalışacağını ve gururlarının kırıldığını vurguladı. De la Fuente, rakibin ciddi bir direnç göstereceğini tahmin ederek oyuncularına temkinli olmaları gerektiğini hatırlattı.

İspanya milli takımı şu anda hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Takımın hücum futbolu ve genç yeteneklerin parlaması, taraftarlar ve uzmanlar tarafından büyük beğeni topluyor. Önümüzdeki maçlar ise İspanyollar için sadece puan değil, uluslararası arenadaki konumlarını daha da sağlamlaştırmak adına yeni bir sınav olacak.