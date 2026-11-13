Luis de la Fuente İspanya'nın yeni rekoru ve eleştiriler hakkında ne dedi?

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Luis de la Fuente İspanya'nın yeni rekoru ve eleştiriler hakkında ne dedi?

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente UEFA Uluslar Ligi kapsamında Çekya karşısında alınan net galibiyetin (2:0) ardından düşüncelerini paylaştı. İspanyollar bu zaferle birlikte üst üste 12. galibiyetini resmileştirerek, normal süredeki yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı ve yeni bir rekor kırdı.

Maç hakkında ve pozisyonları değerlendirme

Teknik direktör, zorlu bir maç olduğunu, rakibin çok güçlü ve istekli bir direnç gösterdiğini kabul etti. Ona göre takım birçok gol pozisyonu üretmesine rağmen, son vuruşlarda soğukkanlılık eksikti:

«Çok güçlü ve istekli bir takıma karşı zor bir maç oldu. Bizim için kolay değildi. Pozisyonları değerlendirmede soğukkanlılık eksikti. Buna rağmen birçok gol pozisyonu yarattık», dedi de la Fuente Marca gazetesine.

İspanya milli takımının serisi

İstatistikler ve detaylar

Üst üste galibiyetler

12 maçlık galibiyet serisi

Yenilmezlik serisi

Normal sürede 43 maç yenilgisiz

Sonuç

Uluslar Ligi, Çekya — İspanya: 0:2

Teknik direktör

Luis de la Fuente

Eleştiriler, yalanlar ve teknik direktörün tutumu

Basın ve bazı taraftarlar tarafından yapılan dedikodulara değinen teknik direktör, takımın işinden memnun olduğunu ve saygı beklediğini açıkça belirtti:

  • «Bazı insanların başka şeylere odaklanması, işimizi mükemmel yaptığımızın kanıtıdır. Gerçek şu ki, her yeni maçla birlikte mağlubiyet ihtimali daha da yaklaşıyor. Mantıklı düşünen insanlar bunu anlarlar».

  • «Milli takımımızın başarısız olmasını isteyen insanlar gerçekten var mı yok mu bilmiyorum. Tek istediğim şey saygı. Çeşitli dedikodular kulağıma geliyor ama ilgilenmediğim şeyleri çabuk unuturum. Ancak insanlar çeşitli yalanlar ve uydurmalar çıkardığında, bu yine de etkiliyor», diye ekledi.

Sizce Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımının bu uzun süreli rekor serisi ne kadar devam eder? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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