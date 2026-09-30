Lamine Yamal Sevilla'da büyüledi

·3·Spor
Lamine Yamal Sevilla'da büyüledi

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın takım çıkarlarını kişisel becerilerinin önünde tutmasını övgüyle karşıladı. Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçta İspanyollar, Hırvatistan kalesine dört gol göndererek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Bu başarıyla birlikte son dünya şampiyonları, yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça iyi başladı ve Barcelona'nın kanat oyuncusu maçın henüz 70. saniyesinde perdeyi açan golü kaydetti. GOAL.com'un haberine göre, bu erken gol futbolcunun kariyerindeki en hızlı gol olarak kayıtlara geçti ve üç gün önce Wembley'de İngiltere'ye attığı golün rekorunu tazeledi. Hırvatlar kısa süre sonra dengeyi sağlasa da, ev sahibi ekip oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti.

Yamal'ın takım oyunu ve golleri

İlk yarının sonlarına doğru Barcelona altyapısından yetişen yıldız, bir kez daha sahneye çıkarak takım arkadaşına şık bir asist yaptı. Ceza sahasına gönderdiği isabetli pasın ardından Marc Pubill, İspanya'yı tekrar öne geçirdi. Maçın 63. dakikasında ise Yamal kendisinin ikinci golünü attı. Yakın köşeye yaptığı vuruşla kulüpten takım arkadaşı Dominik Livakovic'i gafil avladı. İkinci yarının sonunda oyuna sonradan giren Nico Williams skoru 4-1'e getirerek maçın sonucunu belirledi.

Maçtan sonra TVE kanalına verdiği röportajda Luis de la Fuente, genç futbolcunun takımın başarısı için oynamasını özellikle vurguladı. Teknik direktöre göre Yamal, kişisel yeteneklerini takımın zaferi için kullanıyor ve bu alçakgönüllülüğü onu daha da büyük bir oyuncu yapıyor. Başantrenör, takım içinde herkes tarafından sevildiğini ve böyle bir yeteneğe sahip oldukları için çok mutlu olduklarını ekledi.

Kulüp deneyimi ve gelecek hedefleri

Maçın ardından Lamine Yamal da ikinci golü nasıl attığına dair açıklamalarda bulundu. Yamal'a göre, kaleci Dominik Livakovic'i antrenmanlardan iyi tanıması ona büyük avantaj sağladı. Genç forvet, antrenmanlardaki alışkanlıklarını hatırlayarak hareket ettiğini ve bunun sonuç verdiğini itiraf etti.

Lamine Yamal'ın şu anki harika form durumu gözlerden kaçmıyor. Son sekiz maçında hem kulübü hem de milli takımı adına 11 gol ve 7 asistlik performansı bunun en net kanıtı. Bu parlak oyun ve istikrarlı sonuçlar, futbolcunun önümüzdeki ay verilecek 2026 Ballon d'Or ödülü için adaylığını daha da güçlendiriyor.

Lamine YamalLuis de la FuenteİspanyaHırvatistanFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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