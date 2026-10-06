Luis de la Fuente: Hırvatistan maçı zorlu geçecek

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Hırvatistan ile karşılaşacak öğrencilerini rakibi küçümsememeleri konusunda sert bir dille uyardı. Deneyimli çalıştırıcı, son sonuçlar ne olursa olsun Balkan temsilcisini dünya futbolunun en güçlü ve tehlikeli takımlarından biri olarak gördüğünü vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, İspanyol teknik adam yaklaşan maçın üst düzey bir mücadeleye sahne olmasını bekliyor. Hırvatistan Milli Takımı son maçlarda biraz istikrarsız bir görüntü çizse de, de la Fuente onların uluslararası arenadaki potansiyellerinin hala çok yüksek olduğunu belirtti.

Rakibin potansiyeli ve deplasman atmosferi

Basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, rakibin son dönemdeki şanssızlıklarını tesadüf olarak nitelendirdi. Ona göre, geçtiğimiz maçtaki sonuç Hırvatların gerçek seviyesini yansıtmıyor ve son on yılda dünya futbolunda kendi yerlerini kanıtlamış bir takım olduklarını ifade etti.

Ayrıca de la Fuente, Split'teki stadyumda atmosferin çok ateşli olmasını beklediğini dile getirdi. Ona göre, böyle bir baskı altındaki ortam takımı korkutmuyor; aksine, San Mames gibi taraftarların coşkulu olduğu stadyumlardaki gibi oyunculara ekstra motivasyon sağlıyor.

Lamine Yamal'ın rolü ve takım ortamı

İspanya kadrosunda genç yetenek Lamine Yamal'ın kilit figürlerden biri haline gelmesi, teknik direktör tarafından özel olarak vurgulandı. Genç futbolcu, sadece sahadaki yaratıcılığıyla değil, rakip kaleleri sarsmadaki soğukkanlılığıyla da takıma büyük katkı sağlıyor.

«Lamine giderek gelişiyor, yaşı ve tecrübesi sayesinde daha da olgunlaşıyor. Bize sadece oyun kurmada değil, gol yollarında da yardımcı oluyor» şeklinde konuştu teknik direktör. Ayrıca, oyuncunun sahada kaldığı sürenin dikkatli yönetilmesine rağmen, takımın ana kadrosundaki yerinin tartışılmaz olduğunu ekledi.

Bununla birlikte de la Fuente, kadro derinliğinin önemine değindi. Özellikle Arsenal orta sahası Mikel Merino'nun yedekten oyuna girerek teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadığını ve her koşulda güvenilir bir seçenek olduğunu belirtti.