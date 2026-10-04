Emmanuel Eboue, Yaya Toure'yi Premier Lig'de teknik direktör olarak görmek istiyor

Arsenal'in eski savunma oyuncusu Emmanuel Eboue, eski milli takım arkadaşı Yaya Toure'nin gelecekte Premier Lig'e teknik direktör olarak döneceğine dair inancını dile getirdi. Eboue'ye göre, Manchester City efsanesi, dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde görev yapan ilk Fildişili teknik direktör olmak için gereken tüm niteliklere sahip. Bu haber Goal.com tarafından aktarılıyor.

LiveFootballTickets'e verdiği röportajda Eboue, vatandaşının antrenörlük kariyerindeki adımlarını yakından takip ettiğini belirtti. Eboue, eski orta saha oyuncusuyla düzenli iletişim halinde olduğunu, onun işine olan bağlılığından ve teknik direktörlük alanındaki gelişiminden etkilendiğini gizlemedi. Ayrıca, bu tür başarıların tüm Fildişi Sahili halkında büyük bir gurur duygusu uyandırdığını vurguladı.

Deneyim kazanma süreci ve Avrupa kariyeri

Yaya Toure, UEFA Pro lisansını aldıktan sonra hemen büyük görevlere atılmak yerine, adım adım deneyim kazanmayı tercih etti. Ukrayna'nın Olimpik Donetsk, Rusya'nın Akhmat Grozny ve Belçika'nın Standard Liege kulüplerinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Ayrıca 2022-2023 yılları arasında Tottenham akademisinde çalışarak genç oyuncularla çalışma becerilerini geliştirdi.

Bu aşamalı gelişim süreci, sonunda Suudi Arabistan milli takımında Roberto Mancini'nin baş yardımcısı olarak çalışmasının önünü açtı. Bu zengin uluslararası deneyim, ona bağımsız bir takım yönetmek için gereken taktiksel yetkinliği kazandırdı ve büyük teknik direktörlük dünyasına cesur bir adım atmasını sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi adım

Goal.com'un haberine göre, Bratislava kulübü ile Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan Yaya Toure, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında bir takımı yöneten ilk Afrikalı teknik direktör olarak tarihe geçti. Turnuvanın ilk haftasında son şampiyon Paris Saint-Germain karşısında alınan 6-1'lik ağır mağlubiyet onun için ciddi bir sınav oldu.

Ancak, Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu, hücum odaklı 4-3-3 taktiksel dizilişinden vazgeçmeden yoluna devam ediyor. Şu anki temel görevi, yerel ligdeki istikrar ile Avrupa'nın elit seviyesindeki gereksinimleri doğru bir şekilde dengelemek.