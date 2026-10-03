Pep Guardiola'nın Manchester City maçında stadyuma dönmesi bekleniyor

İngiliz kulübü Manchester City tarihinin en karmaşık ve çalkantılı dönemlerinden birini yaşarken, takımın eski teknik direktörü Pep Guardiola stadyuma dönmeyi planlıyor. The Mirror'ın haberine göre, geçen sezon sonunda görevinden ayrılarak yönetimi Enzo Maresca'ya devreden ünlü Katalan teknik adam, zor günlerde kulübe olan sarsılmaz bağlılığını göstermek istiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Bilindiği üzere bağımsız bir komisyon, Manchester City'yi 2009-2018 yılları arasında İngiltere Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal etmekle ilgili tüm suçlamalardan suçlu buldu. Bu sansasyonel karar kulüp için ciddi bir sınav haline gelirken, Guardiola yönetiminde on yılda kazanılan 20 kupa ve elde edilen eşsiz başarılar da mercek altına alındı.

Zor durumda destek

Alınan ağır ve tartışmalı karara rağmen Manchester City yönetimi, her türlü kural ihlalini kesin bir dille reddederek resmi itiraz başvurusunda bulundu. Cuma günü yayınlanan açıklamada kulüp, suçsuzluğunu vurgulayarak komisyonun vardığı sonuçlardaki hukuki ve pratik hataları sert bir dille eleştirdi.

Böylesine karmaşık bir ortamda Pep Guardiola, kulüp yönetimine ve taraftarlara sadakatini göstermeye karar verdi. Kaynaklara göre, yakın çevresine ve kulüp yöneticilerine bu kritik dönemde "kendi insanlarıyla birlikte olmak" istediğini açıkça ifade etti.

Şampiyonlar Ligi maçında sürpriz ziyaret

Planlara göre Pep Guardiola, 14 Ekim'de Manchester City'nin kendi sahasında Fransa'nın PSG takımını ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip edecek. Bu sürpriz ziyaretin sadece takıma moral desteği değil, aynı zamanda kulüp üzerindeki baskılara karşı bir yanıt olması bekleniyor.

Kariyeri boyunca kulüp yöneticilerinin kural ihlali yapmadıklarına dair güvencelerine dayanarak onları her zaman savunan Guardiola, son olaylardan sonra da ilkelerine sadık kalmaya devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla Manchester City'ye olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

Hukuki süreç devam ederken kulüp yönetimi, nihai karar verilene kadar ek açıklama yapmaktan kaçınacağını belirtti. Guardiola'nın bu adımı, taraftarlar ve takım için zorlu bir sınav döneminde önemli bir moral kaynağı olacaktır.