Kai Havertz, Arsenal'in yeni sezon için büyük hedeflerini açıkladı

·64·Spor
Kai Havertz, Arsenal'in yeni sezon için büyük hedeflerini açıkladı

Londra ekibi Arsenal'in hücum oyuncusu Kai Havertz, takımın yeni sezon için büyük planlarından bahsederek tüm kulvarlarda şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Goal.com'un haberine göre, geçen sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Mikel Arteta'nın öğrencileri başarılarını daha da üst seviyeye taşımak niyetinde. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekir ki Arsenal, üst üste üç ikinciliğin ardından 22 yıllık aradan sonra Premier Lig şampiyonu olmuştu. Ayrıca takım tarihi bir sezonun eşiğinde Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselmiş, ancak kritik karşılaşmada PSG'ye penaltı atışları sonucunda mağlup olmuştu. Söz konusu Avrupa kupası finalinde gol atan Kai Havertz, artık takımın ulusal ve uluslararası sahnede tüm kupaları kazanmayı hedeflediğini vurguladı.

Yeni zirveler ve yüksek standartlar

Kulübün önündeki büyük hedeflerden bahseden Alman millî futbolcu, şampiyonluğun ardından takımın standartlarını düşürmeyeceğini söyledi. Kai Havertz'in sözlerine göre futbolcular sadece tek bir şampiyonlukla yetinmek istemiyor.

«Tüm kupaları istiyoruz. Bunun için buradayız. Şimdi Premier Lig'i kazandık ama önümüzde daha da büyük fırsatlar var», dedi hücum oyuncusu.

Ayrıca dört kulvarda birden başarılı bir şekilde yarışmanın ne kadar zor olduğunun bilincinde olduğunu ekledi: «Bunun için daha da üst seviyeye çıkmalıyız. Sezonun ne kadar uzun olduğunu ve tüm turnuvalarda istikrarlı bir şekilde mücadele etmenin ne denli zor olduğunu biliyoruz. Bu yıl da her şeyi daha iyi yapmayı ve hedefimize ulaşmayı istiyoruz.»

Artan rekabet ve kadrodaki değişiklikler

Tarihinde hiçbir zaman Premier Lig şampiyonluğunu unvanını koruyamamış olan Arsenal için yeni sezonun daha da çetin geçmesi bekleniyor. Bunun temel sebebi olarak rakiplerin transfer piyasasındaki aktif hareketliliği gösterilebilir. Özellikle Manchester City ve Chelsea kulüpleri transfer rekorlarını kırarak sırasıyla Elliot Anderson ve Morgan Rogers'ı kadrolarına kattı.

Arsenal ise buna karşılık Christos Tzolis'i transfer etti ve Vinicius Junior konusunda da girişimlerde bulundu. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Londra ekibi Girona'yı 4:1 mağlup etti; bu karşılaşmada hem Kai Havertz hem de Christos Tzolis skora katkıda bulundu.

Rakiplerin güçlendiğini kabul eden Kai Havertz, takımın daha da hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı: «Diğer takımların güçlendiğini görüyoruz, bu yüzden biz de bir adım daha ileri gitmeliyiz. Hepimizin burada olmasının ve bunun için çalışmasının sebebi de bu. Sezona güçlü bir başlangıç yapıp yine önümüzdeki hedeflere ulaşmak istiyoruz.»

ArsenalKai HavertzPremier LigŞampiyonlar LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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