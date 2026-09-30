Manchester City ciddi ceza alabilir ve ligden ihraç edilebilir

İngiliz futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanıyor. Premier League'in resmi açıklamasına göre, Manchester City kulübü finansal kuralları ciddi şekilde ihlal etmekle suçlanıyor. Kulübe yöneltilen 115 ayrı ihlal ve kural dışı eylem suçlamasının neredeyse tamamının doğrulanması, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Şu anda tüm uzmanlar ve taraftarlar tek bir temel soruyu merak ediyor: On kez Premier League şampiyonu olan takımı nasıl bir ceza bekliyor? Olası sonuçlar oldukça ciddi; bunlar arasında ağır para cezaları, puan silme, transfer yasağı ve hatta Premier League'den ihraç edilme gibi yaptırımlar yer alıyor.

En ağır senaryolar ve alt lige düşürülme tehlikesi

Bild gazetesinin haberine göre, ünlü İngiliz gazeteci Ben Jacobs en kötü senaryoya dair tahminlerini paylaştı. Jacobs'a göre, pratikte çok zor görünse de, Manchester City'nin İngiliz futbolunun beşinci ligine kadar düşürülmesi ihtimaller dahilinde.

Talksport radyosu ve web sitesi de aynı korkutucu senaryoyu gündeme getirdi. Premier League'in altındaki üç profesyonel ligi kapsayan English Football League (EFL), Premier League ile yakın iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. En sert önlemlerin alınması durumunda, bu durum Manchester City'nin sadece Premier League'den değil, İngiliz futbol liglerinin tüm kademelerinden ihraç edilmesine yol açabilir.

Böyle ağır bir karar alınması halinde, ünlü kulüp İngiliz profesyonel futbolundan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya kalacak. Gazeteci Ben Jacobs bu konuda şunları vurguladı: "Edindiğim bilgilere göre, Premier League eşi benzeri görülmemiş bir puan silme cezası ve hatta Manchester City'nin alt lige düşürülmesini talep ediyor."

Bu gelişmelerin sadece takımın geleceğini değil, aynı zamanda tüm İngiltere liginin finansal ve hukuki yapısını da ciddi şekilde etkileyeceği kesin. Kulüp yönetimi ise şu an için yaşanan durum karşısında savunmasını hazırlıyor.

Ushbu voqealar rivoji nafaqat jamoaning kelajagiga, balki butun Angliya chempionatining moliyaviy va huquqiy tizimiga jiddiy ta'sir koʻrsatishi aniq. Klub rahbariyati esa hozircha yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan oʻz pozitsiyasini himoya qilishga tayyorgarlik koʻrmoqda.