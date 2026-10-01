İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin yüzün üzerinde finansal kural ihlaliyle suçlanmasının ardından, rakip takım oyuncuları ve menajerleri kaybettikleri bonuslar için yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Sky Sports'un haberine göre, 2009-2018 yılları arasında şampiyonluk unvanlarından veya Şampiyonlar Ligi biletlerinden mahrum kalan yıldızlar, finansal zararlarını tazmin etmenin yollarını arıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Bağımsız komisyonun yazılı raporunda, kulübün 900 milyon sterlinlik tutarı sahte sponsorluk anlaşmaları yoluyla gizlediği detaylandırıldı. Bu durum İngiltere liginde geniş çaplı tepkilere yol açtı; zira mağdur taraflar, belirtilen dokuz yıllık dönemde kendilerine ait olması gereken devasa finansal ödülleri hesaplıyor.

Şu anda futbolcular ve temsilcileri, avukatlarla görüşerek dava açma yollarını araştırıyor. Ancak Financial Times, herhangi bir hukuki sürecin kulüp yönetimiyle ilgili ciddi engellerle karşılaşabileceğini belirtiyor; zira Manchester City Başkanı Khaldoon Al-Mubarak, 2020 yılından bu yana Birleşik Krallık'ın onaylı diplomatlar listesinde yer alıyor.

Diplomatik dokunulmazlık ve yönetimin tutumu

Bu diplomatik statü, Khaldoon Al-Mubarak'a cezai soruşturmalardan dokunulmazlık sağlıyor ve genellikle onu hukuki süreçlerden de koruyor. Buna rağmen, her taraftan gelen baskılara ve hukuki tehditlere rağmen Al-Mubarak pozisyonunu koruyor ve kulübün eylemlerini açıkça savunuyor.

Kulüp başkanı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bazıları sonuçlara varmakta acele etse de ve etrafımızda çok fazla gürültü olsa da hiçbir şey değişmedi. Daha önce de birlikte zorluklarla karşılaştık ve başarıyla atlattık. Kulübümüzün gelişimini engellemek isteyenler hâlâ mevcut. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.”

Ekonomik sonuçlar ve yerel endişeler

Bu şok edici mahkeme kararının sonuçları sadece yeşil sahalarla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda siyasi figürlerde de bölgenin geleceğine dair ciddi endişeler uyandırıyor. Özellikle Manchester şehri ve çevresindeki ekonomik istikrarı etkileyebilecek riskler tartışılıyor.

Perşembe günü duruma ilişkin açıklama yapan tanınmış siyasetçi Andy Burnham, mevcut sahipler tarafından son on yılda yapılan devasa yatırımlara vurgu yaptı. Kulübün zengin sponsorlarının yatırımlarını tamamen çekmeye karar vermesi durumunda bölgenin ağır bir ekonomik darbe alacağından endişe duyduğunu belirtti.

Andy Burnham konuşmasında şunları ifade etti: “Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyardım. Modern Manchester'ı ve Manchester City takımını küresel bir güç haline getirmede büyük ortak oldular. City Football Group ve daha geniş sahiplik grubuna, Etihad Stadyumu ve çevresindeki bölgelere değil, tüm şehre yaptıkları yatırımlar için teşekkür ediyorum.”