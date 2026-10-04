Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo'nun kariyerini savundu

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo'ya yönelik sert eleştirilere karşı çıkarak onun görkemli kariyerini övdü. Goal.com'un haberine göre, deneyimli çalıştırıcı, Portekiz'in Kopenhag kampından beklenmedik ayrılışının ardından golcü oyuncunun milli takım kariyerini sorgulayanlara sert tepki gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kopenhag'daki olaylar ve Jorge Jesus ile yaşanan anlaşmazlıkların ardından basında Cristiano Ronaldo eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ancak Zinedine Zidane, bu tartışmalara kulak asılmaması gerektiğini belirterek, golcünün geçmişteki başarılarının sorgulanamayacağını vurguladı.

Madrid ile kazanılan büyük zaferler

Real Madrid ile 2016-2018 yılları arasında Avrupa'da tarihi bir hakimiyet kuran teknik adam, o altın dönemi hatırlattı. Zinedine Zidane, eski öğrencisine duyduğu derin saygıyı dile getirerek, onun futbol dünyasındaki yerinin eşsiz olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Fransız teknik adam şunları söyledi: "Hayır, bence onu sadece muhteşem kariyeri için tebrik etmeliyiz. Yaptıkları olağanüstü." Ayrıca teknik adam, Cristiano Ronaldo ile çalıştığı dönemdeki unutulmaz anılarını da paylaştı.

"Onu yanımda görmekten mutluluk duydum ve bana büyük zaferler kazandırdı, bu yüzden Cristiano'nun önünde saygıyla eğiliyorum," diye ekledi Zinedine Zidane eski öğrencisi hakkında.

Milli takımda yeni dönem

Kulüp futbolundaki yoğun baskı ile milli takımdaki çalışma düzenini kıyaslayan Zinedine Zidane, mevcut görevinden memnun olduğunu ifade etti. Ona göre kulüp takımı çalıştırmak, her gün devam eden ve tüm zamanı talep eden bir süreç.

Şu anda Fransa Milli Takımı'nın başında olan teknik adam, UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki ilk maçlarda olumlu sonuçlar aldı. Takım, onun yönetiminde deplasmanda Türkiye ve Belçika'yı mağlup ederken, Paris'te İtalya ile berabere kaldı.