Zidane geride kaldı: Jude Bellingham Real Madrid tarihinde yeni bir sayfa açtı!

·16·Spor
Zidane geride kaldı: Jude Bellingham Real Madrid tarihinde yeni bir sayfa açtı!

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Jude Bellingham, kraliyet kulübünün tarihinde bir başka önemli ve tarihi dönüm noktasına ulaştı. 22 yaşındaki İngiliz yıldız, Madrid ekibinin formasıyla attığı gol sayısında çocukluk kahramanı, dünya futbolunun ve Real Madrid'in efsanesi Zinedine Zidane'ı geride bıraktı.

La Liga'nın 11. haftasında Jose Mourinho'nun öğrencilerinin deplasmanda Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Bellingham, 22. dakikada fileleri havalandırarak takımının net galibiyetine önemli bir katkı sağladı. Bu isabetli vuruş, İngiliz orta saha oyuncusunun Real formasıyla çıktığı maçlardaki jübilesi olan 50. golü oldu.

Zidane rekorunun güncellenmesi: Rakamlar ve karşılaştırmalar

Madrid Zone haberine göre, Bellingham ünlü Fransız efsanesini sadece geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda bunu çok daha az maçta başararak şaşırtıcı bir verimlilik sergiledi:

  • Zinedine Zidane'ın istatistiği: Fransız futbolunun efsanesi, 2001-2006 yılları arasında Kraliyet Kulübü'nün onurunu koruyarak tüm kulvarlarda toplam 227 maçta 49 gol atmıştır;

  • Jude Bellingham'ın hızı: 2023 yazında Madrid'e transfer olan Bellingham'ın Zidane'ın istatistiğini geçmesi için sadece 154 maç yetti. Gol sayısını 50'ye çıkaran oyuncu, kulüp tarihinin en golcü orta saha oyuncuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Mourinho döneminde liderlik ve şampiyonluk yarışı

Jose Mourinho yönetiminde yeni bir güç ve sorumlulukla oynayan Jude Bellingham, sadece hücumları bitirmede değil, aynı zamanda orta sahada pres ve savunmaya yardım etme konusunda da takımın ana itici gücü haline geliyor.

Racing deplasmanında alınan 3-0'lık farklı galibiyet, Madrid kulübünün üst üste altıncı başarısı oldu ve takımı puan durumunda liderlik mücadelesinde zirvedeki Barcelona'ya daha da yaklaştırdı.

Jude BellinghamReal MadridZinedine ZidaneLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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