Zinedine Zidane Fransa milli takımında sıkı disiplin kuruyor

Fransa milli takımının yeni teknik direktörü Zinedine Zidane, takımda disiplini güçlendirmek ve odak noktasını tamamen yeşil sahadaki oyuna çevirmek amacıyla sert önlemler aldı. L’Équipe gazetesinin haberine göre, efsanevi çalıştırıcı, milli takımın Clairefontaine kampına berberlerin ve kişisel bakım uzmanlarının girişini kesinlikle yasakladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2026 Dünya Kupası'ndan sonra Didier Deschamps'tan teknik direktörlük görevini devralan Zinedine Zidane, futbolcuların dış görünüşlerine aşırı önem vermesinin takım sonuçlarını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Yeni düzenlemeye göre, Kylian Mbappé ve Michael Olise gibi stil ve moda düşkünü yıldızlar, artık milli takım kampına katılmadan önce dış görünüşlerini halletmek zorunda kalacaklar.

Moda gösterilerine son veriliyor

Zidane'ın yeni kuralları sadece berber hizmetleriyle sınırlı değil. Teknik direktör ayrıca, futbolcuların kampa gelişlerinde gelenek haline gelen medya şovuna da son verdi. Yıllardır oyuncuların araçlarından inip kampa doğru yürümeleri adeta bir catwalk'a, yani podyuma dönüşmüştü.

AS gazetesinin haberine göre, milli takım oyuncularının Clairefontaine kampına varırken lüks tasarım kıyafetlerle dikkat çekme ve internette hararetli tartışmalara yol açma alışkanlığını ortadan kaldırmak hedefleniyor. Yeni rejim, oyuncuların kıyafetleri ve dış imajları etrafındaki gürültüyü azaltmayı amaçlıyor.

Sporcu odaklı yaklaşım

Bu katı kurallar çerçevesinde teknik ekip, oyuncuların kampa gelişini görüntüleyen fotoğrafçıların ve çekim ekiplerinin faaliyetlerini de kısıtladı. Artık futbolcular şov dünyası temsilcileri veya ünlüler gibi değil, profesyonel sporcular olarak karşılanacak.

Uzmanlara göre, bu tür kültürel değişimler Fransa milli takımı içindeki ortamı iyileştirmeye ve yıldız futbolcuların tüm dikkatlerini yaklaşan uluslararası maçlara vermelerine yardımcı olacak. Zinedine Zidane'ın bu hamlesi, takımda ciddiyeti ve galibiyet açlığını yeniden tesis etme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.