Zinedine Zidane, Kylian Mbappe ile ilgili ilk anılarını paylaştı

Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, yıllar önce Real Madrid tesislerinde 14 yaşındaki Kylian Mbappe ile ilk kez karşılaştığı anları sıcak bir şekilde hatırladı. Bu iki futbol efsanesinin kaderinin on yıldan fazla bir süre sonra milli takım düzeyinde tekrar kesişmesi futbol dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Goal.com'un haberine göre, ilk karşılaşmaları İspanya'nın başkentinde gerçekleşti ve bu ilişki günümüzde tamamen yeni bir boyuta taşındı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yıllar sonra iki büyük isim, teknik direktör ve kaptan statüsünde Fransa milli takımında yeniden birlikte çalışıyor. Türkiye milli takımına karşı oynanacak maç öncesinde görüşlerini dile getiren Zinedine Zidane, 2012 yılındaki o küçük karşılaşma sırasında yollarının gelecekte milli takımda tekrar birleşeceğini hayal bile etmediğini itiraf etti. Ona göre o dönemde hiçbir plan yoktu ancak oyuncunun sahadaki büyük potansiyeli hemen göze çarpıyordu.

Madrid'e ilk ziyaret ve çocukluk dönemi denemeleri

Günümüzde Fransız futbolunun yeni yüzü olan Zidane ve Mbappe arasındaki ilk diyalog, o dönemde çok uzun sürmese de büyük önem taşıyordu. Aradan geçen uzun yılların ardından, 2024 yılında Kylian Mbappe profesyonel olarak Real Madrid kadrosuna katılmadan önce de İspanyol kulübü onu transfer etmek için ciddi çabalar sarf etmişti. 2012 yılında Clairefontaine akademisinin yetenekli bir öğrencisi olan 14 yaşındaki futbolcunun peşinde Avrupa'nın önde gelen kulüpleri vardı.

O dönemde Madrid ekibi, genç futbolcuyu ve ailesini okul tatili sırasında İspanya'ya davet etmişti. Valdebebas tesislerinde geçen bir haftalık deneme süresince İspanyol devi tüm imkanlarını seferber ederek genç yeteneğe Santiago Bernabeu stadyumunda özel bir ilgi göstermiş ve onu Cristiano Ronaldo gibi yıldızlarla tanışma fırsatı sunmuştu. O dönemde kulüp yönetiminde görev alan Zinedine Zidane, genç forvete tesisleri bizzat tanıtmış ve rehberlik etmişti.

Monaco projesi ve nihai dönüm noktası

Bu transfer nihayetinde gerçekleşmedi çünkü Mbappe ve ailesi, Monaco kulübündeki gelişim projesini öncelikli görmüştü. Buna rağmen, bu kısa süreli ziyaret her iki taraf için de derin izler bıraktı. Kulüp yönetimi, o günden genç futbolcunun eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu anlamıştı.

Zinedine Zidane o dönemdeki atmosferi hatırlayarak, Madrid ekibindeki herkesin genç futbolcunun oyunundan etkilendiğini vurguladı. Her ne kadar o dönemde transfer gerçekleşmese de, olayların daha sonra nasıl geliştiği herkesin malumu. Bugün ise o küçük deneme döneminden başlayan usta-çırak ilişkisi, iki kez dünya şampiyonu olan takımın bünyesinde çok daha yüksek bir seviyeye ulaştı.