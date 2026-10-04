Yıllık 30 milyon avro: Real Madrid, Jude Bellingham için rekor sözleşme hazırlıyor

·4·Spor
Yıllık 30 milyon avro: Real Madrid, Jude Bellingham için rekor sözleşme hazırlıyor

Real Madrid yönetimi, takımın ana yıldızlarından biri olan Jude Bellingham'ın kulüpteki kritik rolünü kabul ederek onunla yeni bir sözleşme imzalama sürecini hızlandırıyor. İspanyol devi, İngiliz orta saha oyuncusunu uzun yıllar Santiago Bernabéu'da tutmayı ana hedefi haline getirdi.

Önde gelen futbol kaynaklarından biri olan TEAMtalk 'ın haberine göre, taraflar müzakerelerde önemli bir mesafe kat etti ve anlaşmanın son aşamasına yaklaştı. Madrid kulübü, yıl sonuna kadar Bellingham ile tüm resmi belgeleri imzalayıp yeni sözleşmeyi duyurmayı planlıyor.

Yıllık 30 milyon avro: Maaşta büyük artış

Yeni sözleşmenin mali şartlarının sadece Madrid kulübü için değil, tüm Avrupa futbolu için de rekor seviyede olması bekleniyor:

  • Maaş artışı: Kaynaklara göre Real Madrid, oyuncunun yıllık gelirini 20 milyon avrodan 30 milyon avroya çıkarmayı tamamen kabul etti;

  • Uzun vadeli plan: Yeni iş sözleşmesinin en az 2031 yazına kadar geçerli olması bekleniyor (anlaşmanın kesin süresi sözleşme resmileştiğinde açıklanacak);

  • Kulüpteki statü: Bu mali adım, Bellingham'ı takım hiyerarşisindeki en çok kazanan liderler arasına sağlam bir şekilde yerleştirecek.

148 maçta 85 skor katkısı

Jude Bellingham'ın Real Madrid formasıyla sergilediği performans, kulüp için ne kadar büyük bir transfer olduğunu rakamlarla da açıkça gösteriyor:

  • 148 resmi maç: Oyuncu, takımın neredeyse tüm önemli maçlarında ana güç olarak yer aldı;

  • 49 gol: Orta saha oyuncusu olmasına rağmen forvet seviyesinde bir verimlilik sergiliyor;

  • 36 asist: Takım arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmada lider.

Toplamda 85 skor katkısı bulunan 23 yaşındaki İngiliz yıldız, Florentino Pérez'in gelecek projesinde merkezi bir figür olarak görülüyor ve yeni sözleşme bu planın temel taşı olacak.

Real MadridJude BellinghamSantiago BernabéuFutbolTransfer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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