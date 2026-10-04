Manchester City Kadın Futbol Takımı Arsenal'e Karşı Geri Dönüşle Kazandı

·5·Spor
Manchester City Kadın Futbol Takımı Arsenal'e Karşı Geri Dönüşle Kazandı

İngiltere Kadınlar Süper Ligi'nde (WSL) lider durumda bulunan Manchester City, sahasında Arsenal'i mağlup ederek bu sezonki kusursuz serisini sürdürdü. Goal.com'un haberine göre, ev sahibi ekip için oldukça zorlu geçen karşılaşma, ikinci yarıdaki yoğun baskı sonucunda 4-2'lik net bir galibiyetle noktalandı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Academy Stadium'da oynanan maçta Londra ekibi iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Arsenal formasıyla Lisa Baum ve Alessia Russo'nun golleriyle konuk ekip maç boyunca iki kez skor avantajını yakaladı. Ancak karakter ortaya koyan ev sahibi ekip, ikinci yarıda oyunun kaderini tamamen değiştirdi.

Sahada keskin dönüş

İlk yarının sonlarına doğru Lauren Hemp hemen cevap vererek dengeyi sağladı. Devre arasından sonra Alessia Russo, Arsenal'i bir kez daha öne geçirse de Manchester City oyunun kontrolünü hızla eline aldı.

Oyuna sonradan dahil olan Kerstin Casparij, 63. dakikada sahaya girer girmez harika bir gol atarak skoru eşitledi. Kısa süre sonra Lauren Hemp, kalecinin bacak arasından yaptığı vuruşla takımını ilk kez öne geçirdi. Maçın sonucunu ise Khadija Shaw belirledi; savunmacı Leah Williamson'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Puan durumu ve gelecek maçlar

Bu mağlubiyet, Arsenal için sezonun zorlu başladığını gösterdi. Londralılar 16 gol pozisyonu üretmesine rağmen, savunmadaki zafiyetler ve oyunu sonuna kadar kontrol edememeleri onlara pahalıya mal oldu. Takım şu anda puan tablosunda alışılmadık bir şekilde 10. sırada yer alıyor ve liderin tam 10 puan gerisinde bulunuyor. Maç sonrasında teknik direktör Renee Slegers taraftarlardan özür diledi.

Manchester City ise ligdeki üst üste beşinci galibiyetini kutlayarak liderliğini pekiştirdi. Milli aranın ardından her iki takımı da önemli maçlar bekliyor. Arsenal, oyununu geliştirmek için 17 Ekim'de Birmingham City ile karşılaşacak; Manchester City ise 18 Ekim'de sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

Manchester CityArsenalWSLFutbolKadın Futbolu
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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