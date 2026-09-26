David de Gea, Manchester City skandalının ardından şampiyonluklar hakkında konuştu

·5·Spor
David de Gea, Manchester City skandalının ardından şampiyonluklar hakkında konuştu

İngiliz futbolu, son yılların en büyük finansal skandallarından biriyle karşı karşıya kaldı. Bağımsız bir komisyonun raporuna göre, Manchester City kulübü 2009-2018 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. Bu tarihi karar, ülke futbolunda büyük yankı uyandırdı ve yerel rekabet ile puan durumundaki geçmiş adaletsizlikler konusunu yeniden gündeme getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, bu monolitik karar kulübe alt lige düşürülme, ağır para cezaları, puan silme ve tarihi şampiyonluk unvanlarının geri alınması gibi emsalsiz cezaların uygulanması ihtimalini doğurdu. Böylesine kritik bir dönemde Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi verip ikincilikle yetinmek zorunda kalan takımlar ve onların eski futbolcuları, bu habere anında tepki gösterdi.

Eski kalecinin iğneleyici paylaşımı

Manchester United formasıyla 500'den fazla maça çıkan ve 2023 yılına kadar takımın as kalecisi olan David de Gea, sosyal medya hesabından kinayeli bir mesaj paylaştı. Resmi X hesabında geçmişteki şampiyonlukların yeniden dağıtılabileceğine işaret ederek, "Pekala... Konuşalım bakalım. O zaman benim kaç Premier Lig şampiyonluğum var?" diye yazdı. İspanyol eldivenin bu iğneleyici tepkisi, doğrudan Manchester United'ın ikinci olduğu sezonlara yönelikti.

Bilindiği üzere, David de Gea'nın kadroda olduğu dönemde Manchester United, birkaç kez Manchester City'nin ardından ikinci sırada yer almıştı. Özellikle 2011-2012 sezonunda şampiyonluk averaj farkıyla kaybedilmiş, 2017-2018'de Jose Mourinho ve 2020-2021 sezonunda Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de "Kırmızı Şeytanlar" zirvenin bir basamak altında kalmıştı.

Kulüplerin hukuki hamleleri ve tazminat talepleri

The Athletic'in haberine göre, bu skandalın ardından Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham gibi İngiliz futbolunun önde gelen kulüpleri avukatlarını devreye soktu. Söz konusu takımlar, kaybedilen ödül paraları ve ticari gelirler nedeniyle tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Bu durum, mevcut durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Manchester City kulübü ise tüm sportif yaptırımlara ve rakiplerin iddialarına karşı yasal yollarla sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı. Şu anda Premier Lig yönetimi, müsabaka tarihini tamamen değiştirmeden adil bir karar alma gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Bu çetin hukuki mücadelenin ve tartışmaların aylarca sürmesi bekleniyor.

Manchester Siti klubi oʻz navbatida barcha sport sanksiyalari va raqiblarning daʼvolariga qarshi qonuniy yoʻllar bilan oxirigacha kurashishini bildirmoqda. Ayni paytda Premer-liga rahbariyati musobaqa tarixini mutlaqo oʻzgartirib yubormagan holda, adolatli qaror qabul qilishdek murakkab vazifa qarshisida turibdi. Ushbu keskin huquqiy kurash va muhokamalar yana oylar davom etishi kutilmoqda.

David De GeaManchester CityManchester UnitedPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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