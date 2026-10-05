Ağır sıklette korkunç kapışma: Alex Pereira, Sergei Pavlovich ile karşı karşıya geliyor

·1·Spor
Ağır sıklette korkunç kapışma: Alex Pereira, Sergei Pavlovich ile karşı karşıya geliyor

UFC dünyasında hayranların uzun süredir beklediği bir sonraki mega dövüş resmen onaylandı. İki farklı sıklette eski organizasyon şampiyonu, Brezilyalı fenomen Alex Pereira bir sonraki mücadelesini ağır sıklet sıralamasında 2. sırada bulunan tehlikeli Rus nakavtçı Sergei Pavlovichile yapacak.

Promosyonun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, iki vurucu dövüşçü arasındaki karşılaşma bu yılın 12 Aralık günü ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan numaralı UFC 335 turnuvasının ikinci ana maçı (co-main event) statüsünü kazandı.

Unvansız olsa da 5 rauntluk kapışma

UFC yönetimi, bu dövüşün şampiyonluk adaylığı statüsüne sahip olması ve yüksek önemini göz önünde bulundurarak, karşılaşmayı tam 5 raunt olarak belirledi:

  • Mevki savaşı: Bu karşılaşmanın galibinin, ağır sıklet kategorisinde doğrudan şampiyonluk kemeri için resmi aday olması bekleniyor;

  • Nakavt garantisi: Her iki dövüşçü de dövüş sanatları tarihindeki en ağır yumruklara sahip isimler olarak kabul ediliyor ve mücadelenin erken bitme ihtimali oldukça yüksek.

Dövüşçülerin durumu ve istatistikleri

Her iki aday da oktagona son önemli sonuçlarının ardından adım atıyor:

  • Sergei Pavlovich (21-3): Rus ağır sıklet ustası, en son Mayıs ayında gerçekleşen UFC Fight Night 277 turnuvasında oktagona çıkmış ve Brezilyalı Tallison Teixeira'yı nakavt ederek korkunç gücünü bir kez daha kanıtlamıştı;

  • Alex Pereira (13-4): «Poatan» 14 Haziran'da yaptığı son maçında eski geçici şampiyon Ciryl Gane'e karşı mücadele etmiş ve teknik nakavt ile mağlup olmuştu. Bu dövüş, Brezilyalı yıldız için ağır sıkletteki yerini geri kazanmak ve şampiyonluk yarışına tekrar dahil olmak adına bir ölüm-kalım mücadelesi niteliğinde.

Las Vegas'taki 12 Aralık gecesinin, ağır sıklet kralları arasında kimin lider olacağını belirleyecek yılın en ateşli dövüşlerinden biri olacağı şüphesiz.

Alex PereiraSergei PavlovichUFC 335Las VegasMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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