Brezilyalı UFC yıldızı Pereira, Beyaz Saray turnuvası öncesi etkileyici bir konuşma yaptı

·1·Spor
Brezilyalı UFC yıldızı Pereira, Beyaz Saray turnuvası öncesi etkileyici bir konuşma yaptı

Brezilyalı UFC yıldızı Alex Pereira, Beyaz Saray'da düzenlenecek büyük turnuva öncesi etkileyici bir motivasyon konuşması yaptı. "Poatan" lakabıyla tanınan dövüşçü, hayatındaki zorlu yolculuk, çocukluk sınavları ve spor sayesinde kendini yeniden şekillendirmesi hakkında açıkça konuştu.

Pereira bugün UFC'nin en tanınmış ve tehlikeli dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak zirveye giden yolu kolay olmadı. Konuşmasında hayatın ona hiçbir zaman kolay davranmadığını, çocukluğundan beri zorlu ortam, erken çalışma ve insanı yoldan çıkarabilecek durumlarla karşılaştığını vurguladı.

"Hayat bana merhamet etmedi. Erken çalışmaya başladım, insanları kıran şeylerle; alkol, sokaklar ve kargaşayla erken tanıştım," dedi Alex Pereira.

Bu sözler sıradan bir sporcunun açıklaması değil. Bu, büyük sahneye çıkmadan önce kat ettiği zorlu yolu hatırlayan bir insanın itirafıdır. Pereira için dövüş sadece sekizgendeki rakiple karşılaşmak değil, aynı zamanda geçmiş, iç korkular ve hayatın sunduğu sınavlarla mücadeledir.

Brezilyalı dövüşçünün söylediğine göre, hayatının bir noktasında önemli bir karar verdi: Ya kaderinin sorumluluğunu eline alacaktı ya da hayat onu tamamen kıracaktı. İşte bu farkındalık anı yolunu değiştirdi.

"Bir anda şunu anladım: Ya hayatımın sorumluluğunu üstleneceğim ya da o beni tamamen kıracak," diye vurguladı.

Pereira'ya göre çocukluğundan beri mücadele ediyordu. Ancak bu mücadeleyi doğru yöne çevirdikten sonra her şey değişti. Spor ona düzen, amaç, disiplin ve öz kontrolü öğretti. Bu yön, kariyerinde belirleyici faktör oldu.

"Çocukluğumdan beri dövüşüyordum. Ancak bunu doğru yola koyduktan sonra her şey değişti," dedi "Poatan".

Alex Pereira için her dövüş, geçmişi hatırlamak, nereden geldiğini unutmamak ve asla geri dönmemek üzerine içsel bir yemin gibidir. Sekizgene sadece zafer için değil, hayatındaki tüm zorlu sınavlara bir cevap olarak da çıkar.

"Bu yüzden her dövüşüm nereden geldiğimi ve neden asla geri dönmeyeceğimi bana hatırlatır," dedi Pereira.

Bu sözler UFC hayranlarına Alex'in neden bu kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha açıklıyor. Dövüş tarzında soğukkanlılık, güçlü yumruk ve zihinsel istikrar var. Pereira genellikle gereksiz konuşmaz ancak sekizgende cevabını çok sert verir.

Hatırlatalım ki, Alex Pereira 15 Haziran'da "UFC Freedom 250" turnuvasında Fransız Cyril Gane'e karşı sekizgene çıkacak. Bu karşılaşmanın gecenin en ilgi çekici dövüşlerinden biri olması bekleniyor.

Cyril Gane de teknik açıdan güçlü, hareketli ve ağır sıkletteki tehlikeli rakiplerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle Pereira için bu dövüş sıradan bir maç değil, başka bir büyük sınav olacak. Ancak "Poatan"ın sözlerinden anlaşılacağı üzere, bu tür sınavlara zihnen hazır.

Pereira'nın motivasyon konuşması sadece sporcular için değil, hayatta zorluklarla karşılaşan her insan için de önemli bir anlam taşıyor. Hikayesi şunu gösteriyor: Önemli olan nereden geldiğiniz değil, hangi yolu seçtiğiniz ve kaderiniz için ne kadar sorumluluk aldığınızdır.

Alex Pereira bugün UFC'deki büyük yıldızlardan biri. Ancak onun gerçek gücü sadece yumruğunda değil. Onun gücü; geçmişinden kaçmamasında, zor günlerini unutmamasında ve her dövüşte kendine verdiği sözü tekrar tekrar kanıtlamasındadır.

Beyaz Saray'daki turnuva öncesi söylenen bu sözler, taraftarlara başka bir gerçeği daha hatırlattı: Büyük şampiyonlar, öncelikle hayatın kendisiyle olan savaşta yenilmeyen insanlardan çıkar.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City, Tottenham savunmacısının transferini gerçekleştirmek istiyorManchester City, Tottenham savunmacısının transferini gerçekleştirmek istiyorBugün, 09:45Mbappe golsuz seri hakkında şaka yaptı: Olise ise hat-trick yaptıMbappe golsuz seri hakkında şaka yaptı: Olise ise hat-trick yaptıBugün, 09:38Bayer Leverkusen yeni teknik direktör atadı: Carles Martinez ve Xabi Alonso benzerliğiBayer Leverkusen yeni teknik direktör atadı: Carles Martinez ve Xabi Alonso benzerliğiBugün, 09:19Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...Özbekistan kalesine 2 gol atan futbolcuya 3 teklif geldi...Bugün, 09:05Madrid'in Real kulübü Denzel Dumfries transferini resmen tamamladıMadrid'in Real kulübü Denzel Dumfries transferini resmen tamamladıBugün, 08:55Bavyera, Michael Olise konusunda Real Madrid'e ret cevabı vermeye hazırBavyera, Michael Olise konusunda Real Madrid'e ret cevabı vermeye hazırBugün, 08:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)