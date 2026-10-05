Andres Iniesta, Lamine Yamal'ın oyununa hayran kaldığını belirtti

Barcelona kulübünün efsanevi orta saha oyuncusu Andres Iniesta, genç kanat oyuncusu Lamine Yamal'ın bu sezonki hızlı ve parlak gelişimine övgüde bulundu. Daha önce Lionel Messi'nin yükselişine yakından tanıklık eden deneyimli eski futbolcu, bugün 17 yaşındaki yeteneğin sergilediği performansın sıradan bir durum olmadığını vurguladı. Bu haber Goal.com tarafından aktarıldı .

Mundo Deportivo'nun haberine göre Andres Iniesta, Lamine Yamal'ın şu anda sergilediği seviyenin modern profesyonel futbolda çok nadir görülen bir durum olduğunu kabul etti. Ona göre, bu tür sonuçlara ulaşmak kolay olsaydı, sahada bu seviyede çok daha fazla genç futbolcu olurdu.

Yamal'ın etkileyici istatistikleri

Katalan ekibinin genç yeteneği, bu sezon La Liga maçlarında kendini göstermeyi başardı. Lamine Yamal, ligde çıktığı yedi maçta yedi gol atarak takımının ana liderlerinden biri haline geldi ve fenomenal bir güç olduğunu tamamen kanıtladı.

Kulüp formasıyla büyük başarılara imza atan Andres Iniesta, zamanında Lionel Messi'nin profesyonel futbol dünyasına girişine bizzat şahit olmuştu. Bu yüzden genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve onların adım adım gelişim sürecini çok iyi anlıyor.

Hırslar ve parlak bir gelecek

Iniesta, Yamal'ın sadece gollerine ve istatistiklerine değil, aynı zamanda futbola olan yaklaşımına ve içsel özelliklerine de özel bir dikkat çekti. Eski orta saha oyuncusuna göre, futbolcunun genç yaşına rağmen sahip olduğu büyük hırs ve oyuna olan rahatlığı takdire şayandır.

"Tüm bunların en güzel ve önemli yanı, onun büyük hırsı, oyuna olan rahat yaklaşımı ve en önemlisi, gelecekte onu daha büyük başarıların bekliyor olmasıdır", diye ekledi Andres Iniesta.

Özetle, Barcelona altyapısından yetişen Lamine Yamal, profesyonel kariyerinin ilk adımlarından itibaren sadece taraftarların değil, kulübün geçmişteki efsanelerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Geleceğinin ne kadar parlak olacağı ise zamanla daha da netleşecek.