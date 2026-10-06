Hansi Flick, milli takımdan dönen oyuncuların yükünden endişeli

Uzun süren milli ara sona ererken, Barcelona teknik direktörü Hansi Flick ciddi bir zorlukla karşı karşıya: oyuncuların fiziksel durumlarını dengede tutma sorunu. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan kulübünün oyuncuları milli takımlarında harika performanslar sergileyip başarılı sonuçlar almış olsalar da, aşırı süre almaları teknik heyeti ciddi şekilde endişelendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda on oyuncunun kulübe dönmeden önce milli takımlarıyla son maçlarına çıkmaları gerekiyor. Sezonun belirleyici aşamasına yaklaşılan bu dönemde, bu kadar ağır bir yük Hansi Flick için başlıca baş ağrısı haline gelmiş durumda. Milli takımdaki başarı ile kulüpteki fiziksel toparlanma arasındaki hassas dengenin korunması, takımın önümüzdeki maçlarını etkilememelidir.

Lamine Yamal ve diğer liderlerin verimliliği

Bu ara dönemde genç yetenek Lamine Yamal ve kanat oyuncusu performanslarıyla herkesin dikkatini çekti. Özellikle Lamine Yamal, İspanya milli takımı formasıyla ilk üç maça ilk 11'de başlayarak toplam 203 dakika sahada kaldı. Olağanüstü bir form grafiği yakalayan genç futbolcu, dört gol ve bir asiste imza atmayı başardı.

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, genç oyuncunun yükünü dikkatli bir şekilde yönetmeye çalışarak hiçbir oyuncunun dört maçta 207 dakikadan fazla oynamayacağını belirtti. Ayrıca teknik adam, onun futbola olan tutkusunu 'dahi endişesi' olarak nitelendirerek, her zaman rekabet etme ve en iyisi olma arzusunu övdü.

Joao Cancelo ve savunma hattındaki yükler

Diğer yandan, Joao Cancelo Barcelona'ya en ağır yükle dönen oyuncu oldu. Portekizli savunmacı dört maçta forma giyerek toplam 305 dakika sahada kaldı ve hatta Danimarka ile Norveç ağlarını havalandırmayı başardı. Bu durum, toparlanma sürecinde kendisine özel bir dikkat gösterilmesini gerektiriyor.

Bununla birlikte, diğer oyuncuların süreleri biraz daha tasarruflu yönetildi. Özellikle Pedri 120 dakika, Fermin Lopez 80 dakika ve Dani Olmo 149 dakika sahada kaldı. Savunma hattında ise Pau Cubarsi iki tam maç çıkarırken, Jules Kounde Fransa milli takımı formasıyla sadece 90 dakika oynadı.