Hansi Flick, Lamine Yamal'in durumu hakkında neler söyledi?

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın genç yeteneği Lamine Yamal'ın fiziksel ve zihinsel durumu hakkındaki düşüncelerini paylaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Goal.com'un haberine göre, Alman çalıştırıcı, zor bir dönemden geçen futbolcunun yavaş yavaş en iyi formuna kavuştuğuna inandığını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sezon başındaki yoğun maç takvimi ve nisan ayındaki sakatlığın etkileri Yamal üzerinde hissedildi. Buna rağmen teknik ekip, oyuncunun geleceğine dair iyimser ve gelişim dinamiklerinin olumlu yönde ilerlediğini vurguluyor.

Futbolcunun iyileşme süreci ve fiziksel durumu

Hansi Flick, La Liga kapsamındaki Rayo Vallecano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Lamine Yamal'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Flick'e göre, oyuncunun ağır bir sakatlığın ardından Dünya Kupası'nda sahaya çıkması ve kısa bir tatilin ardından hemen ilk 11'e dönmesi kolay olmadı.

Buna rağmen, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan son maçta Yamal sahada tam 90 dakika kaldı. Teknik direktör, bu durumun genç futbolcunun fiziksel kondisyonunu geliştirmede önemli bir adım olduğunu özellikle belirtti.

Zihinsel huzur ve sahadaki yaratıcılık

Yamal'ın sezonun ilk maçından sonra yaşadığı kısa süreli düşüş, uzmanların dikkatinden kaçmamış ve tartışmalara yol açmıştı. Flick'e göre, antrenmanlardaki atmosfer tamamen değişti ve futbolcu yeniden gülümsemeye başladı.

Alman teknik adam, genç oyuncuya sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da destek olmanın gerekliliğini vurguladı. Barcelona yönetimi ve teknik ekibi, onun yaratıcı özgürlüğünü koruyarak sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemesini sağlamak için tüm önlemleri alıyor.