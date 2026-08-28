Lamine Yamal'ın oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve nedenleri

·4·Spor
Lamine Yamal'ın oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve nedenleri

İspanyol kulübü Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın, takımın iç kararları ve yakın arkadaşlarının olası ayrılığı nedeniyle oldukça mutsuz olduğu ortaya çıktı. La Liga'nın yeni sezonuna farklı bir galibiyetle başlamasına rağmen, 19 yaşındaki futbolcunun oyundan alınırken sergilediği tepkisel tavırlar İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Elche karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette Yamal, 65. dakikada oyundan alınmıştı. Genç forvetin yedek kulübesine gelirken gösterdiği duygusal tepki medya tarafından gözden kaçırılmadı. Ünlü İspanyol televizyon programı El Chiringuito'nun sunucusu Josep Pedrerol, kulüp yönetiminin bu durumu ciddiye aldığını ve futbolcuyla bizzat görüşeceğini belirtti.

Tepkinin nedenleri ve finansal sorunlar

SPORT gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, gazeteci Jota Jordi, genç futbolcunun moral bozukluğunun sadece oyundan alınmasıyla ilgili olmadığını vurguladı. Katalan kulübünün finansal durumunu dengelemek amacıyla takımda bulunan üç yakın arkadaşını satma ihtimali Lamine'yi derinden endişelendiriyor.

Özellikle Alejandro Balde'nin transferiyle Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği söyleniyor. Ayrıca Marc Casado ve Hector Fort'un da kulüpten ayrılma ihtimali bulunuyor. Jota'ya göre bu futbolcular Yamal için sadece takım arkadaşı değil, kardeş gibi yakın kişiler ve onların gidişi futbolcuyu derinden etkiliyor.

Hansi Flick'in açıklaması

Ortaya çıkan söylentilere karşı Athletic Bilbao maçı öncesinde Barcelona teknik direktörü Hansi Flick hemen bir açıklama yaptı. Alman çalıştırıcı, futbolcunun tepkisini fiziksel durumu ve tıbbi nedenlerle açıkladı.

Flick'e göre Yamal, maçtan önce hafif bir baş ağrısı şikayetinde bulundu ve %100 fiziksel kapasiteye sahip değildi. Üç haftalık aradan sonra sadece birkaç gün antrenman yapabilen futbolcunun şu anda optimal formunda olmamasının doğal olduğunu vurguladı.

Buna rağmen teknik direktör, genç yeteneğin oyuna katkısını yüksek değerlendirdi. Lamine'nin savunmadaki aktifliğini, ilk goldeki presini ve Raphinha'ya verdiği gol pasını öven Flick, oyuncunun takım için öneminin çok büyük olduğunu ekledi.

Shunga qaramay, bosh murabbiy yosh iqtidorning oʻyindagi hissasini yuqori baholadi. U Laminening himoyadagi faolligi, ilk goldagi pressingi va Rafinyaga uzatgan gollik pasini eʼtirof etib, jamoa uchun uning ahamiyati gʻoyat katta ekanini qoʻshimcha qildi.

Lamine YamalBarcelonaHansi FlickLa LigaFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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