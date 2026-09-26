Paulo Dybala Arjantin milli takımı veda maçına gidemedi

·35·Spor
Paulo Dybala Arjantin milli takımı veda maçına gidemedi

Roma'nın forveti Paulo Dybala, kulüp ve milli takım çıkarları arasında ciddi bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Goal.com'un haberine göre, Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Arjantinli futbolcunun Lionel Messi'nin milli takımdaki veda maçına katılmak üzere Buenos Aires'e gitmesine kesin bir yasak getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan tüm oyunculara, Ekim ayında «Estadio Monumental» stadyumunda Benin milli takımına karşı oynanacak maç için özel onur konuğu davetiyesi göndermişti. Ancak teknik heyet, oyuncuların uzun sürecek kıtalararası uçuşları ve antrenman sürecinin aksamasından endişe duyuyor.

Teknik direktörün kesin tutumu

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, «giallorossi» yönetimi ve teknik heyeti, Serie A'daki liderlik konumunu korumaya ve fiziksel kondisyonu geri kazanmaya öncelik veriyor. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri Como deplasmanına hazırlandığı için, oyuncuların üç günlük antrenmanı kaçırmasını istemiyor.

Uzman, futbolcuların 14 saatlik yorucu uçuşlar yapmasından ve önemli maçlar öncesinde fiziksel olarak toparlanamamalarından endişe ediyor. Özellikle Como maçı ve Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Real Madrid karşılaşması yaklaştığı için bu seyahat reddedildi.

Futbolcunun duygusal durumu

Paulo Dybala için Lionel Messi gibi bir efsanenin milli takımdaki veda maçına katılma davetini reddetmek manevi açıdan oldukça zor oldu. Edinilen bilgilere göre futbolcu, «La Pulga»nın «Albiceleste» formasıyla çıkacağı son maçı tribünden de olsa izlemeyi içtenlikle istiyordu.

Ancak profesyonel yükümlülükler ve kulübe karşı sorumluluklar ağır bastı. Dybala, Lionel Scaloni yönetimindeki milli takıma son dönemde çağrılmasa da, bu sezon Roma formasıyla çıktığı 5 maçta 4 asist yaparak takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Duruma açıklık getirmek amacıyla teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin Salı günkü antrenman sırasında futbolcuyla şahsen görüşmesi planlanıyor. Buna rağmen, teknik direktörün ilk veto kararının geçerliliğini koruması bekleniyor.

Paulo DybalaLionel MessiRomaGian Piero GasperiniArjantin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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