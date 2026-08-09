Roma transfer piyasasında yeni bir hücum oyuncusu arıyor

İtalya'nın Roma kulübü, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için yeni adayları değerlendiriyor. La Gazzetta dello Sport ve Tuttomercato'nun haberlerine göre başkent ekibi, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin talebi doğrultusunda Chelsea'de forma giyen hücum oyuncuları ve kanatları inceliyor. Goal.com haber veriyor.

Roma'nın başlangıçta Arjantinli yetenek Alejandro Garnacho'nun transferi için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. Kulüp, oyuncunun imzasını almak için favori konumundaydı; ancak kanat oyuncusu İtalya'ya taşınmayı reddederek kariyerine Premier League'de devam etmeyi tercih etti ve Aston Villa'ya transfer oldu.

Jamie Gittens ana alternatif olarak görülüyor

Alejandro Garnacho transferinin suya düşmesinin ardından Roma sportif direktörü Tony D'Amico hemen farklı bir plana yöneldi. Kulüp, Chelsea'de ilk 11'e girmekte zorlanan İngiltere genç milli takım oyuncusu Jamie Gittens'i kadrosuna katma ihtimalini araştırıyor.

Geçen yaz Borussia Dortmund'dan Chelsea'ye transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, sakatlıklar ve istikrarsız performansı nedeniyle kendisini tam anlamıyla gösteremedi. Sezon boyunca yalnızca bir gol atıp beş asist yaptı. İskoç bir oyuncunun veya başka rekabetçi transfer hedeflerinin gündeme gelmesiyle Londra kulübündeki yeri tehlikeye girdi.

Finansal kısıtlamalar ve diğer transfer hedefleri

Roma yönetiminin karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri finansal konular. Başkent ekibi başlangıçta RB Leipzig oyuncusu Antonio Nusa için girişimde bulundu; ancak Alman kulübünün talep ettiği 60 milyon avro, Roma için fazla yüksek bulundu.

Bunun yanı sıra ekip, Lyon forması giyen Belçikalı yetenek Malick Fofana'yı da yakından takip ediyor. Fransız kulübü oyuncu için yaklaşık 45 milyon avro talep etse de Roma yönetimi, bonservis bedelini düşürmek için görüşmeler yapmayı umuyor.

Teknik direktör Gian Piero Gasperini, yeni sezon başlamadan önce sol kanat oyuncusunun kadroya katılmasını istiyor. Takımın ligde üst sıralar için mücadele etmesi gerektiğinden, Roma'nın transfer döneminin son günlerinde faaliyetlerini artırması bekleniyor.