UEFA Uluslar Ligi mücadelesi: Belçika neden 8 yıldır Fransa'yı yenemiyor?

UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında Avrupa futbolunun iki devi Fransa ve Belçika milli takımları bir kez daha yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Kendi evinde "Kırmızı Şeytanlar"ı ağırlayacak olan "Horozlar", sadece grup liderliğini pekiştirmeyi değil, aynı zamanda son yıllarda rakibine karşı kurduğu kusursuz üstünlüğü sürdürmeyi hedefliyor.

İki komşu ülkenin takımları bugüne kadar uluslararası arenada toplam 76 kez karşı karşıya geldi ve bu rekabet dünya futbolunun en köklü tarihe sahip eşleşmelerinden biridir.

Tam Fransız hegemonyası: 6 maçlık kara seri

Tarihsel maç sayılarında denge ve rekabet göze çarpsa da, son 8 yıla bakıldığında Fransa milli takımının mutlak üstünlüğü açıkça görülüyor.

Belçikalılar, büyük turnuvaların kritik eleme turlarında ve Uluslar Ligi maçlarında Fransa engelini bir türlü aşamıyor. Sadece birkaç gün önce, 28 Eylül'de Brüksel'de oynanan maçta da Fransa deplasmanda 1-0'lık skorla galip gelerek üç puanı hanesine yazdırmıştı.

Son 6 maçın sonuçları:

28.09.2026 — Belçika 0:1 Fransa (Uluslar Ligi)

14.10.2024 — Belçika 1:2 Fransa (Uluslar Ligi)

09.09.2024 — Fransa 2:0 Belçika (Uluslar Ligi)

01.07.2024 — Fransa 1:0 Belçika (Euro 2024, Son 16 Turu)

07.10.2021 — Belçika 2:3 Fransa (Uluslar Ligi, Yarı Final)

10.07.2018 — Fransa 1:0 Belçika (Dünya Kupası, Yarı Final)

Rövanş vakti mi yoksa seri devam mı edecek?

Rakamlardan da görüleceği üzere Belçika, son 6 karşılaşmanın tamamında mağlubiyet acısını tattı. Özellikle 2018 Dünya Kupası ve Euro 2024 turnuvalarındaki üzücü elenmeler, takım üzerindeki psikolojik baskıyı artırdı.

Yaklaşan 4. hafta mücadelesi, Belçikalılar için bu uzun süreli kötü seriye son vermek ve Fransa'nın geleneksel baskısından kurtulmak adına en önemli fırsatlardan biri. Fransızlar ise kendi taraftarları önünde galibiyet serisini 7 maça çıkarma peşinde.