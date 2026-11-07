Zinedine Zidane, Fransa'nın İtalya ile oynayacağı süper maç için kadrosunu açıkladı

·60·Spor
Zinedine Zidane, Fransa'nın İtalya ile oynayacağı süper maç için kadrosunu açıkladı

Fransa milli takımı teknik direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nin Kasım ayındaki kritik karşılaşmaları için genişletilmiş kadroyu açıkladı.

Grupta lider durumda bulunan Fransızları iki zorlu sınav bekliyor: takım 12 Kasım'da deplasmanda İtalya'ya karşı önemli bir mücadeleye çıkarken, 15 Kasım'da kendi evinde Türkiye'yi ağırlayacak.

Tam kadro: Mevkilere göre dağılım

Zinedine Zidane'ın kadrosuna şu oyuncular dahil edildi:

  • Kaleciler: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser;

  • Defans oyuncuları: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro;

  • Orta saha oyuncuları: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery;

  • Forvetler: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Puan durumu ve liderlik mücadelesi

Dört maçın ardından gruptaki heyecan zirveye ulaştı:

  • Fransa — 10 puan: Zidane'ın takımı 10 puanla grup tablosunun zirvesinde yer alıyor;

  • İtalya — 7 puan: İkinci sırada bulunan İtalyanlar, 12 Kasım'da kendi sahalarında Fransa'yı yenerek puanları eşitlemeye çalışacaklar;

  • Kritik adım: Fransa, İtalya deplasmanından en az bir puanla ayrılırsa grup liderliği yolunda çok büyük bir adım atmış olacak ve 15 Kasım'da Türkiye'ye karşı oynayacağı maçta görevi vaktinden önce tamamlama şansına sahip olacak.

Zinedine ZidaneUEFA Uluslar LigiFransa Milli TakımıKylian MbappéFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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