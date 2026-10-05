Tokyo'da penaltı draması: Japonya kupayı kazandı

Tokyo'da FIFA günleri kapsamında düzenlenen uluslararası hazırlık turnuvası beklenmedik bir senaryoyla sona erdi. Turnuvanın yarı finallerinde kazananlar penaltı atışlarıyla belirlenirken, 3.'lük maçında da normal sürede galip çıkmadı.

Finalde ise Japonya, Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup ederek Tokyo'daki turnuvanın şampiyonu oldu.

Japonya finalde Yeni Zelanda'ya üstünlük sağladı

4 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Japonya ve Yeni Zelanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Japonya öne geçti. Ueda takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Ancak Yeni Zelanda kısa sürede karşılık verdi. 32. dakikada Old golü atarak skoru eşitledi.

Takımlar devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıda Japonlar bir kez daha öne geçti. 71. dakikada Doan rakip fileleri havalandırarak Japonya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Kalan dakikalarda Yeni Zelanda skoru eşitleyemedi.

Böylece Japonya finali kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Yarı finallerde de kazanan penaltılarla belirlendi

Tokyo'daki turnuvanın en dikkat çekici yanı, finale çıkan takımların normal sürede galip gelememiş olmasıydı.

Yarı finallerin birinde Japonya, Ekvador ile karşılaştı ve kazanan penaltı atışları sonucunda belli oldu.

İkinci yarı finalde ise Yeni Zelanda, Panama ile karşılaştı. Bu maçta da normal sürede eşitlik bozulmadı ve takımların kaderini penaltılar belirledi.

Sonuç olarak Japonya ve Yeni Zelanda finale yükseldi.

Ekvador ve Panama da penaltılara gitti

3.'lük maçında Ekvador ve Panama kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk gol Panama'dan geldi. 38. dakikada Vergara takımını öne geçirdi.

Ekvador ise ikinci yarıda beraberlik golünü buldu. 58. dakikada Angulo skoru 1-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçın galibini belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Burada Panama oyuncuları daha isabetli vuruşlar yaptı; seriyi 7-6 kazanan Panama turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Tokyo'daki turnuva sonuçları

Kirin Kupası. Tokyo

Final

Japonya — Yeni Zelanda — 2:1

Goller: Ueda, 28; Doan, 71 — Old, 32.

3.'lük maçı

Ekvador — Panama — 1:1

Goller: Angulo, 58 — Vergara, 38.

Penaltı atışları — 6:7.

Turnuvanın en ilginç istatistiği: Penaltılar

Tokyo'daki turnuva, futbolda küçük detayların ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha gösterdi.

Yarı finallerin her ikisinde de kazanan penaltılarla belirlendi. 3.'lük maçında da takımlar 90 dakika içinde birbirine üstünlük kuramadı.

Sadece finalde Japonya bu senaryoyu tekrarlamadı. Ev sahibi ekip, Yeni Zelanda'yı 2-1 mağlup ederek Tokyo'daki FIFA günleri turnuvasının şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Böylece Japonya turnuvayı şampiyonlukla tamamlarken, Panama penaltılardaki ikinci galibiyetiyle üçüncülüğü elde etti.